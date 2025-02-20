Вражеские дроны в ночь на 20 февраля атаковали нашу страну с пяти направлений, передает Politeka.net.
Об этом сообщается в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как пишут Воздушные силы, враг нанес комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры Харьковской области.
По Украине Россия запустила 14 ракет - крылатые Х-101/Х-55см из Волгоградской области, "Калибры"/"Искандер-К" из акватории Черного моря/Крыма, баллистические "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области.
Также враг 161 ударных беспилотников и дроны-имитаторы с направлений российских городов Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.
Как передает Политека, россияне массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками, пострадали трое взрослых и ребенок, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и авто.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram ГСЧС в Facebook.
В результате вражеской атаки в части Одесского района введены локальные аварийные отключения света. Критическая инфраструктура работает от генераторов.
В Киевском районе Одессы части потребителей приостановили теплоснабжение, в городе работают пункты несокрушимости.
Также в ночь на 20 февраля россияне атаковали Киев ударными дронами. В столице работала противовоздушная оборона. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Предварительно обломки одного из дронов упали в Голосеевском районе, на территории, где нет жилой застройки.
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Напомним Politeka ранее писала, что Россия била "Калибрамы" и баллистикой: известно о тяжелых последствиях вражеской атаки 11 февраля.
Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.
Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.