Вражеские дроны в ночь на 20 февраля атаковали нашу страну с пяти направлений, передает Politeka.net.

Об этом сообщается в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как пишут Воздушные силы, враг нанес комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры Харьковской области.

По Украине Россия запустила 14 ракет - крылатые Х-101/Х-55см из Волгоградской области, "Калибры"/"Искандер-К" из акватории Черного моря/Крыма, баллистические "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области.

Также враг 161 ударных беспилотников и дроны-имитаторы с направлений российских городов Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

Как передает Политека, россияне массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками, пострадали трое взрослых и ребенок, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и авто.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram ГСЧС в Facebook.

В результате вражеской атаки в части Одесского района введены локальные аварийные отключения света. Критическая инфраструктура работает от генераторов.

В Киевском районе Одессы части потребителей приостановили теплоснабжение, в городе работают пункты несокрушимости.

Также в ночь на 20 февраля россияне атаковали Киев ударными дронами. В столице работала противовоздушная оборона. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Предварительно обломки одного из дронов упали в Голосеевском районе, на территории, где нет жилой застройки.

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Напомним Politeka ранее писала, что Россия била "Калибрамы" и баллистикой: известно о тяжелых последствиях вражеской атаки 11 февраля.

Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.