В ночь на 25 февраля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив дроны и ракеты.

Так, на 25 февраля вражеская армия нанесла комбинированный удар по Украине, армия РФ атаковала дронами и ракетами.

Вечером 24 февраля российские войска запустили по Украине беспилотники.

Утром РФ атаковала Украину крылатыми ракетами из стратегических бомбардировщиков. Под ударом находились центральные и северные регионы, раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона нашей страны.

В полшестого утра 25 февраля оккупанты осуществили пуски крылатых ракет с четырех самолетов Ту-95МС в районе Энгельса Саратовской области РФ.

В Киевской области из-за российской атаки в ночь на 25 февраля в Обуховском районе была травмирована 44-летняя женщина.

Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, пострадавшую женщину с резаной раной ноги госпитализировали в местную больницу - женщине оказывают необходимую помощь.

Из-за обломков БПЛА в Обуховском районе повреждены восемь частных домов, хозяйственные помещения, два гаража и два автомобиля.

В Фастовском районе Киевской области повреждены четыре частных дома и автомобиль.

Как сообщалось ранее, вечером 24 февраля в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за дроновой атаки со стороны российских оккупантов.

Также стало известно о работе ПВО в ряде регионов.

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