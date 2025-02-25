Так, на 25 февраля вражеская армия нанесла комбинированный удар по Украине, армия РФ атаковала дронами и ракетами.
Вечером 24 февраля российские войска запустили по Украине беспилотники.
Утром РФ атаковала Украину крылатыми ракетами из стратегических бомбардировщиков. Под ударом находились центральные и северные регионы, раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона нашей страны.
В полшестого утра 25 февраля оккупанты осуществили пуски крылатых ракет с четырех самолетов Ту-95МС в районе Энгельса Саратовской области РФ.
В Киевской области из-за российской атаки в ночь на 25 февраля в Обуховском районе была травмирована 44-летняя женщина.
Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, пострадавшую женщину с резаной раной ноги госпитализировали в местную больницу - женщине оказывают необходимую помощь.
Из-за обломков БПЛА в Обуховском районе повреждены восемь частных домов, хозяйственные помещения, два гаража и два автомобиля.
В Фастовском районе Киевской области повреждены четыре частных дома и автомобиль.
Как сообщалось ранее, вечером 24 февраля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за дроновой атаки со стороны российских оккупантов.
Также стало известно о работе ПВО в ряде регионов.
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