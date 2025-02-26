"Шахеды" были запущены с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, передает Politeka.net.
Как передает Политека со ссылкой на Воздушные силы Украины, по состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 110 ударных дронов.
Еще 66 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.
В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Кировоградская и Сумская области.
Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российской дроновой атаки в Бучанском районе Киевской области, сообщил и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram
"В результате ночной вражеской атаки БпЛА на Киевщину один человек погиб и два травмированы. Тело погибшей обнаружили во время ликвидации пожара двухэтажного частного дома в Бучанском районе".
Во время массированной атаки Россия ударила по энергообъекту ДТЭК в Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании ДТЭК.
"РФ продолжает энергетический террор. Сегодня во время массированной атаки российские оккупанты попали в объект ДТЭК в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Российские ударные беспилотники атаковали Харьков. Прилеты вражеских БпЛА зафиксированы в двух районах города, один из дронов попал в многоэтажный дом.
Об этом сообщает мэр Игорь Терехов.
По его словам, в городе зафиксированы три прилета в Шевченковском и Киевском районах. На данную минуту данные о пострадавших и разрушениях уточняется.
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