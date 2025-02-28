По состоянию на 9 утра было подтверждено сбитие 107 дронов на территории Харьковской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и ряда других областей Украины, передает Politeka.net.

Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 107 из них, сообщается в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как передает Политека, 97 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Из-за вражеской атаки пострадали следующие регионы:

Харьковская область;

Сумская область;

Николаевская область;

Запорожье.

В ночь с 26 на 27 февраля российская армия пыталась атаковать дронами в Киевскую область.

Падение обломков повлекло за собой пожар на промышленном объекте, сообщает в Telegram ГСЧС Украины.

"Киевщина: ночью в одном из районов области в результате падения обломков БпЛА возник пожар на промышленном объекте", - говорится в сообщении ГСЧС.

Погибшие и пострадавшие не обнаружены, пожар оперативно ликвидирован.

Напомним, за минувшие сутки РФ неоднократно атаковала жилые кварталы Константиновки, в результате ударов погибли шесть человек.

Об этом сообщает в Telegram-канал ГСЧС, сейчас известно о шести погибших и 10 раненых.

Вражеские обстрелы повлекли за собой масштабные пожары в частных домах и многоэтажках.

Спасатели работают непрерывно, ликвидируя пожары и помогая пострадавшим.

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