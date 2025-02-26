"Шахеди" були запущені з напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллерове, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ, передає Politeka.net.

Як передає Політека з посиланням на Повітряні сили України, станом на 09:00 підтверджено збиття 110 ударних дронів.

Ще 66 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Харківська, Кіровоградська та Сумська області.

Одна людина загинула та ще двоє отримали поранення внаслідок російської дронової атаки у Бучанському районі Київської області, повідомив в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник у Telegram

"Внаслідок нічної ворожої атаки БпЛА на Київщину одна людина загинула та двоє травмовано. Тіло загиблої виявили під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку в Бучанському районі".

Під час масованої атаки Росія вдарила по енергооб'єкту ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє прес-служба енергокомпанії ДТЕК.

"РФ продовжує енергетичний терор. Сьогодні під час масованої атаки російські окупанти влучили в об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

Російські ударні безпілотники атакували Харків. Прильоти ворожих БПЛА зафіксовані у двох районах міста, один із дронів потрапив у багатоповерховий будинок.

За його словами, у місті зафіксовано три прильоти у Шевченківському та Київському районах. На даний момент дані про постраждалих та руйнування уточнюється.

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