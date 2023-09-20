Журналисты портала Антикор задали вопрос: кто восстанавливает и борется за нашу экологию, на фоне посягательств на нее агрессора. И ответа на этот вопрос оказывается нет! За время после катастрофы на Каховской ГЭС не установлены ни очистные сооружения для воды, ничего не сделано для локализации распространения бактерий с кладбищ и скотомогильников, нет никакой информации о том, что происходит для преодоления экологической катастрофы.



Министр Стрелец молчит и просто отстранился, а на месте люди благодарят даже таблетки для обеззараживания воды. Госводагенство как раз накануне подрыва ГЭС внезапно потеряло руководителя, а временно обязанности исполняет Латыш Наталья Сергеевна, человек, несколько лет назад работавший в родной для министра Днепропетровской ОГА специалистом, и, очевидно, не может адекватно отвечать таким масштабным вызовам. Задав себе вопрос о Каховке, мы посмотрели и на другие направления, которые должен координировать министр Стрелец в окружающей среде.

По зоне отчуждения также есть странное кадровое назначение Тимчука Андрея Александровича, выходца из той же Днепропетровской ОГА и сухую информацию о значительной международной помощи, но где зона отчуждения, а где министерство? Этот факт вызвал внимание Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике 11.07.2023, который решил исследовать такое назначение. Оказалось, что Тимчук в каждой должности был центром коррупционных скандалов, уголовных дел и судебных разборок.

Как может управлять зоной отчуждения человек, не имеющий никакого отношения к радиоактивным отходам, а теперь в его управлении не только Чернобыльская атомная станция, но и Чернобыльский заповедник с 220 тыс. га лесов, и ДСП «Северная Пуща» с ведомственной пожарной охраной, которая отвечает за пожарную безопасность в рыжем лесу. Зона отчуждения - это стратегический объект безопасности на границе со страной агрессором, а туда назначают человека, регулярно посещающего Крым после оккупации, имеющего там действующий бизнес и недвижимость, еще и считает, что «чей Крым» это сложный вопрос. Не много ли ответственности возложил на своего коллегу Тимчука Министр экологии?

Соответствующие обращения со слов народного депутата Романа Иванисова комитет направил в Службу безопасности Украины, НАПК, офис Президента и Премьера. Надеемся на этот раз Тимчук не сможет как сам признался журналистам решать за 50 тыс. долларов США этот вопрос.



С лесами также беда – после создания ГП Леса Украины – Гослесагенство фактически нет руководства, функционала и земли под лесхозами, а все финансы отрасли ушли из контроля министра куда-то выше. ВСК создана для контроля лесных и водных ресурсов еженедельно фиксирует безумные нарушения. Правоохранители фиксируют кражи древесины. Государственную переработку, которую в последние годы обновляли за государственные средства, банкротят и планируют продать с молотка правильным частникам, чтобы государственное предприятие продавало только сырье, а добавленную стоимость получали приближенные коммерческие структуры.

Грустно, но ведь в войну все должны выкладываться по полной, - почему же экология в государстве не в приоритете? Кто думает о нашей окружающей среде, наших детях и реальных действиях, которые являются противовесом вреда, который нам наносит РФ.

В сухом остатке специалисты увольняются из министерства, и по всей вертикали увольняют профессиональных людей, граждане остаются один на один с проблемами, отрасли, которые могут давать миллиарды гривен дохода доводят до банкротства, однако осваивают зарубежные грантовые и кредитные средства, тратят впустую средства государственного бюджета, а реальные результаты отсутствуют.

Когда уж в экологии мы будем работать на результат, а не подписывать никчемные меморандумы и постить фотки в фейсбуке? Может, время назначать на должности не друзей, а профессионалов, которые будут работать в интересах страны?