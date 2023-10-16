Верховный суд Восточных Карибских островов недавно предоставил WWRT Limited (WWRT) окончательное разрешение на апелляцию по иску о возмещении около 80 миллионов долларов США против известного украинского бизнесмена Бориса Кауфмана. WWRT подала иск против Бориса Кауфмана и Carosan Trading Limited в судах Британских Виргинских островов в 2021 году.

Приказ Верховного суда Восточных Карибских островов влечет рассмотрение дела Судебным Комитетом Тайного Совета («СКТР»), высшим судом Великобритании, и это последнее в ряде решений, вынесенных против г-на Кауфмана, арестованного в начале этого года по уголовным обвинениям в Украине.

7 сентября 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины арестовал господина Бориса Кауфмана по уголовному делу, которое продолжается в Украине по поводу вероятного незаконного захвата международного аэропорта «Одесса» . В 2011 году право собственности на 75% Международного аэропорта «Одесса» было передано Odessa Airport Development Limited, компании, контролируемой господином Борисом Кауфманом, и утверждается, что господин Кауфман продолжает владеть значительными активами прямо или косвенно через различные деловые связи, в частности, в Великобритании.

Борис Кауфман, ответчик по делу WWRT против Бориса Кауфмана по иску о взыскании 80 миллионов долларов, рассматриваемого Тайным Советом Его Величества в Великобритании, остается под арестом в Украине. Недавно Высший Антикоррупционный Суд Украины оставил Кауфмана под арестом на условиях залога в 230 млн грн. Господин Кауфман подозревается в незаконном завладении Одесским аэропортом и нанесении ущерба государству на более 2,5 миллиарда гривен.

На недавнем заседании по уголовному делу против г-на Кауфмана, которое состоялось в Высшем антикоррупционном суде Украины, одним из ключевых доказательств обвинения стали показания Ольги Гутовской, известного юриста и бизнес-леди, мажоритарной владелицы WWRT и управляющего партнера ЮФ.

Ольга Гутовская, директор и мажоритарный владелец акций английской компании WWRT прокомментировала:

«Мы с удовольствием наблюдаем за ростом антикоррупционных инициатив в Украине. WWRT приняла решение о помощи Украине в обеспечении расследования и справедливого рассмотрения дела Одесского аэропорта. Мы предоставим соответствующие исследования наших английских юристов и детективов по имуществу господина Кауфмана и его партнеров для обеспечения возврата Украине 2,5 миллиарда гривен средств, а также другие материалы».

Rosling King LLP действует от имени WWRT в апелляции Судебного Комитета Тайного Совета, а международная юридическая фирма Conyers сотрудничает с Gutovska & Partners на БВО и Украине.