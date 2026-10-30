Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 31 жовтня по 6 листопада обіцяє мінливу осінню погоду: максимум прогріється до +12°, мінімум опуститься до +4°, а опади синоптики прогнозують одразу у п’ять з семи днів.

Попередній тижневий прогноз погоди для Харківщини вже попереджав про дощі, і нова прогнозна карта лише підтверджує тенденцію: з 31 жовтня по 6 листопада синоптики нарахували для Харківської області аж п’ять дощових днів із семи.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури у Харківській області протягом тижня коливатимуться від +4° до +12°.

У суботу, 31 жовтня, повітря вдень прогріється до +10°, вночі похолодає до +8°. Небо буде хмарним із проясненнями, і синоптики не виключають опадів.

У неділю, 1 листопада, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +12° — це найтепліший день тижня. Вночі очікується +10°, хмарність із проясненнями збережеться, можливі опади.

У понеділок, 2 листопада, температура вдень утримається на позначці +11°, вночі опуститься до +9°. Хмарно з проясненнями, синоптики знову прогнозують опади.

У вівторок, 3 листопада, вдень все ще буде тепло — до +12°, але вночі очікується суттєве похолодання до +4°. Хмарність мінлива, без опадів.

У середу, 4 листопада, повітря прогріється лише до +7° вдень, вночі температура утримається на тій самій позначці — +7°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У четвер, 5 листопада, стовпчики термометрів опустяться до найнижчої позначки тижня: вдень лише +4°, вночі +2°. Синоптики попереджають про можливі опади.

У п’ятницю, 6 листопада, вдень трохи потепліє — до +6°, однак вночі очікується похолодання до +1°. Небо хмарне з проясненнями, можливі опади.

Отже, найтепліше у Харківській області буде у неділю, 1 листопада, коли повітря прогріється до +12°, а найхолодніше — у четвер, 5 листопада, коли максимум вдень становитиме лише +4°. Перепад температур за тиждень сягне 8°, а опади синоптики прогнозують у суботу, неділю, понеділок, четвер та п’ятницю.

Оскільки дощі очікуються у п’ять із семи днів тижня, харків’янам варто мати при собі парасольку й бути особливо уважними за кермом на мокрій дорозі. Перепад денних температур у 8° також вимагає теплішого одягу — особливо це стосується людей похилого віку, адже вже у четвер, 5 листопада, вдень не потепліє вище +4°.

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