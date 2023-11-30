В Борисполе сложилась сложная ситуация из-за отсутствия контроля над действиями секретаря горсовета Байчаса и появления непонятного заявления об увольнении якобы с подписью мэра Борисенко.

Об этом пишет сайт Акценты.



В интернете активно распространяют информацию, что якобы мэр Борисполя Владимир Борисенко написал заявление о сложении своих полномочий. Еще в сентябре мэр вступил в ряды Вооруженных сил Украины, однако фактически оставался мэром города. Решение уйти с должности мэра города очень внезапно и резонансно, однако никаких объяснений со стороны Борисенко не было.

Создается крайне неоднозначная ситуация: заявление об увольнении якобы есть, но заявлений и комментариев от мэра Борисенко нет. Возникает тогда вопрос к тому, насколько это заявление, опубликованное почему-то именно экс-депутатом Бориспольского горсовета Олегом Вересом, настоящее. Неизвестно, как этот документ оказался у Вереса, кто этот документ действительно написал и почему на нем нет никакой отметки о регистрации в горсовете. Создается впечатление, что действующего мэра просто пытаются лишить обязанностей, кто-то стоит за этим и пытается «слить» Борисенко.

После вступления Борисенко в ряды ВСУ, власть в городе фактически «захватил» секретарь городского совета Владислав Байчас, о чем недавно уже писали в медиа. Несмотря на то, что это противоречит действующему законодательству О местном самоуправлении, Байчас наделил себя полномочиями мэра и непонятным образом зарегистрировал себя в государственном реестре, что вызвало огромный резонанс в обществе.

Почему же Байчас так заинтересован в отстранении Борисенко от обязанностей мэра? Во-первых, согласно законодательству, в случае прекращения полномочий городского головы, секретарь городского совета должен обратиться в Верховную Раду относительно проведения внеочередных выборов городского головы. Это означает, что в Борисполе скоро могут провести выборы, и, конечно, место мэра официально планирует занять именно Байчас.

Во-вторых, Байчас известен многочисленными коррупционными скандалами, а должность мэра – это отличная возможность прикрыть свою противоправную деятельность. Ранее в медиа уже сообщали о коррупционных скандалах и непонятных тендерных закупках, которые утверждал Байчас, в частности установка в Борисполе флагштока за почти 5 миллионов гривен, системы видеонаблюдения за несколько миллионов гривен и приобретение во время войны автомобиля почти за 100 тысяч долларов. Все эти скандалы неоднократно оказывались в фокусе СМИ и общественности, неоднократно горожане выражали свое возмущение по поводу действий Байчаса в соцсетях.



Если на должности секретаря горсовета ему удавалось организовывать такие масштабные коррупционные схемы, то трудно пострадать городской бюджет, если Байчас станет мэром Борисполя.





Невозможно обойти вниманием и прошлую политическую деятельность Владислава Байчаса в «Партии регионов». Кроме того, что он в течение многих лет от регионалов председательствовал в Бориспольском райсовете, так еще имел тесные контакты с Януковичем. В частности 22 января 2014 года, то есть за месяц до кровавого расстрела на Майдане, Байчас получил от Януковича награду «За заслуги» ІІІ степени.

Как видим, деятельность Байчаса крайне сомнительна, поэтому его стремление захватить контроль над городом вызывает беспокойство. Кроме того, заявление Борисенко об отставке должны утвердить депутаты городского совета. Учитывая, что этот документ об увольнении может оказаться фейковым, учитывая стремление Байчаса любыми методами захватить власть в Борисполе и лишить Борисенко власти, это заседание горсовета станет очень показательным. Имена всех бориспольских чиновников, стоящих за этими противоправными схемами, станут известны. Все слуги народа, бывшие опзжшники, члены «Европейской Солидарности», «Батькивщины», которые заседают в горсовете, покажут настоящее лицо. Поддержка Байчаса и голос за увольнение Борисенко будет означать причастность этих депутатов к коррупционным схемам, которые организует нынешний секретарь горсовета в городе.

Нельзя допустить, чтобы стратегически важный во время войны город оказался под контролем человека, который долгое время поддерживал регионалов и прислуживал Януковичу, который игнорирует законы и занимается дерибаном городского бюджета.