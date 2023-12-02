В сентябре этого года НБУ оштрафовало «Коминбанк» на беспрецедентную сумму за «отмыв» денег, полученных преступным путем.

И это не первый случай. А если учитывать, что владелец банка гражданин России, совсем становится непонятной ситуация. И закрадывается вопрос, а почему банк не закроют? Во всей истории разбиралось издание PROBLEMATIC NEWS, пишут Акценты.

28 апреля 2016 года Евгений Казьмин был задержан сотрудниками СБУ по обвинению в финансировании сепаратизма в Крыму.

До аннексии полуострова Казьмин занимался строительный и металлоломом в Севастополе. Вскоре бизнес расширился на материковую часть Украины, и появилась группа компаний «КВВ Групп». После оккупации Крыма Казьмин выехал на свободную территорию Украины и, по его словам, прекратил ведение бизнеса. Но вскоре выяснилось, что это чушь и весь бизнес просто был переоформлен на родственников Казьмина и перерегистрирован по законодательству РФ.

Также «Карбон-строй», фирма принадлежащая семье Казмина, брала госзаказы РФ на строительство жилья для военных.

Логично, что это не могло пройти без последствий и к Евгению Казьмину нагрянуло СБУ с обыском, при котором был найден российский паспорт и доказательства получения гражданства РФ.



Но, как часто у нас бывает, даже при наличии железных доказательств, преступник избегает наказания. Прокурор походатайствовал об освобождении Казьмина от уголовной ответственности и «делок» выходит сухим из воды.

И тут всплывает история с «Коминбанком». Предусмотрительный Казьмин, еще сидя в СИЗО перепродает банк иностранцу. Но по факту, как мы поймем позже, просто переоформляет право собственности на доверенное лицо – Стефана Пола Пинтера.

Сам же Пинтер, по данным издания Neweurope, является конечным бенифициаром GML International Limited и GML Capital LLP. По всем финансовым данным доход этих компаний не мог обеспечить Пинтеру возможность покупки «Коминбанка», ему бы попросту не хватило на это денег, что и приводит нас к выводу, озвученному выше – Пинтер лишь «подставное» лицо во всей этой истории и Казьмин до сих пор является настоящим владельцем «Коминбанка».

Это особенно важно, если учитывать, что сам ComInBank занимается отмыванием денег игорного бизнеса. Это стало понятным после того, как всплыла информация о тотальном мискодинге, который отслеживается в действиях банка. То есть, банк проводит транзакции онлайн казино под видом покупок видеоигр. А если быть совсем точными, по данным самого «Коминбанка», 90% транзакций именно такие. Интересное повальное увлечение клиентов банка компьютерными играми.

В сентябре НБУ уже оштрафовало ComInBank на рекордные 135,15 млн. грн. за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. А до этого еще раз штрафовали на 10,45 млн. грн. Но до владельцев банка с первого раза не дошло.

Или дошло? Но они знают, что ничего более серьёзного не произойдет и НБУ просто покрывает их незаконную деятельность с прибылью в 12 миллиардов гривен ежемесячно. В таком случае конечно намного выгоднее платить эти жалкие для их объёмов штрафы. Особенно ясно можно это понять, вспомнив прецедент с iBox банк. НБУ с первого раза ликвидировало банк за точно такие же действия, за обслуживание транзакций мискодированных сделок подпольных интернет-казино. Так почему же в случае с «Коминбанком» такого не происходит?