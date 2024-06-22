Помощница нардепа Николая Тищенко Эвелина Андриевская внесена в базу "Миротворца", журналисты выяснили, почему она там оказалась.

Помощница нардепа Тищенко Эвелина Андреевская находится в базе предателей Украины — на сайте «Миротворец»

Сообщается, что Андреевская принимала участие в попытках легализации России оккупации Крыма.

Кроме того, в анкете указано, что помощница Тищенко отрицала российскую агрессию и якобы принимала участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России.

Уже после оккупации Крыма помощница нардепа Тищенко посещала полуостров и ездила на концерт Лепса, который поддерживает диктатора путина.

В сети сообщают, что Андреевская является родственницей так называемой «мисс днр», а в 2015 даже хвасталась сомнительными семейными связями в инстаграмме.

Однако, в комментарии журналистам "Информатора", Андреевская отвергла родственные связи с так называемой «мис днр» Алиной Андриевской, несмотря на сходство во внешности, одинаковая фамилия и город Донецк, в котором обе родились.

Напомним, в сети 20 июня появилось видео, как группа людей в военной форме окружила мужчину в гражданском и одела на него наручники.

В сети очевидцы сообщали, что к этому якобы имеет отношение охрана нардепа Николая Тищенко.

В свою очередь Николай Тищенко сообщил, что мужчина в гражданском на видео якобы хотел сорвать следственные действия.

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