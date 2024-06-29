ООО "Смарт Гранит" – добыча гранита, мигматита и гнейса (Передаточнинское, Запорожская область);

ЧАО «Укргаздобыча» – добыча природного газа, конденсата и сопутствующих компонентов (Островерховское, Харьковская область);

ООО "Пром-Энерго Продукт" – добыча газа (Васищевское, Харьковская область);

ООО «Виджи Продакшн» – добыча питьевых подземных вод (Черкасская область).

ООО «Аркона Газ-Энергия» – добыча нефти и газа (Свистунково-Краснолуцкое, Полтавская область).

У Ермолаева могут возобновить работу:

ЧАО «Коростышевский карьер» – добыча габбро-лабрадорита (Слободское, Житомирская область);

ООО «Потоки» – добыча питьевых подземных вод (Днепропетровская область).

Кроме Вадима Новинского, СНБО внесла изменения в ранее принятые решения по применению персональных экономических санкций к лицам, которые являются конечными бенефициарными владельцами украинских компаний-недропользователей, таких как Дмитрий Фирташ и Вадим Ермолаев.

Для Дмитрия Фирташа аннулировали лицензию №3640 на разработку Малышевского месторождения циркон-рутил-ильменитоносных песков (Мотроновский ГОК).

Вадим Ермолаев потеряет лицензию №4953 на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добычей природного газа и конденсата Федоровской площади в Полтавской области. Отметим, что его партнером на этом участке есть третий президент Украины Виктор Ющенко.