Об этом пишет портал Акценты .



Владислав Володский попал в центр скандала, когда стали известны его махинации со снабжением продуктов питания в воинские части. После публикаций в СМИ стало известно, что Володский не только успел провалить контракт, но и действительно задолжал миллионные суммы и банку, и частным кредиторам.

Одним из подтверждений стало попавшее в сеть видео - там Володский на коленях обращается к одному из кредиторов, которому не может отдать 500 тысяч. Правда, теперь Володский говорит, что якобы умышленно записал это видео. А в появлении журналистских материалов в СМИ винит мифических конкурентов. На самом же деле он панически боится потерять очередной контракт на поставку продовольствия в армию. Ведь с такой репутацией, опытом невыполнения контракта и реальными миллионными долгами государство должно было усомниться в его благонадежности.

При этом Володский не перестает обращаться к тем, кому виноват деньги. В попавших в сети голосовых сообщениях он не скрывает, что ситуация для него совсем плохая. Но умоляет собеседника не разоблачать незаконные сделки с поставками и дать ему возможность вернуть деньги.

(Мовою оригіналу)

“Ну обнулят меня, в тюрьму посадят завтра из-за всей этой х*ни, я не понимаю просто итог. Я же стараюсь со своей стороны быть с тобой открытым, понимая, что я на вилке - ты понимаешь, что я на вилке на сегодняшний момент. Но я всё равно разъё*ваюсь, делаю кучу вещей для того, чтобы не спасти даже компанию, даже не спасти репутацию - по*уц, сам виноват. А для того, чтобы вернуть тебе деньги, которые я должен, которые я подписался. И дальше обустраивать свою жизнь, вынести из этого урок. А если мне в любом случае пи*да, то что мне выйти повеситься? Что мне делать?”, - запитує Володський у співрозмовника. Відповідь на це очевидна - триматися далі від стратегічних для країни питань, не дурити державу на закупівлях та не ганьбити Міністерство оборони своєю присутністю в списку тих, хто виграє торги і отримує мільярдні контракти.

Вялые попытки сделать опровержение в СМИ по поводу информации о его деятельности и долгах Володского уже не спасут. Ведь на распространенном видео – действительно он. Любая экспертиза подтвердит, что голос в обнародованных аудио сообщениях также принадлежит Владиславу Володскому.



