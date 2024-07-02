Есть такой ЧАО «ДИПРОСВЯЗЬ», государственное предприятие, которое возглавляет Каплуненко С., член партии «Наш край». Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Наш Край" (дело 857/6/24). В собственность государства перешло имущество, активы партии, но политика не препятствует директору вместе с должностными лицами Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Украины (руководители Витовецкий В. А., Кравченко В. П) решать свои бизнес-проекты.



Об этом пишет сайт Акценты.

В ходе журналистского расследования «СМИ рассказали о новых "договорняках" ГСЧС в Переяславе-Хмельницком: "схематоз" на внедрении систем оповещения» мы уже рассказывали в публикации о лоббировании ГСЧС бизнеса в общинах.

На этот раз мы пообщались в Сумской ОВА с сотрудниками Департамента гражданской защиты и выяснили, что на территориальные системы оповещения также наложил «лапу» ГСЧС, но уже с ЧАО «ДИПРОСВЯЗЬ», предприятием, не имеющим опыта в проектировании и устройстве систем уведомления и это они подтвердили в своей жалобе в антимонопольный комитет. Именно представители ГСЧС лоббируют интересы в областных администрациях и решают кто может стать победителем в тендерах по проектированию систем оповещения – ЧАО «ДИПРОСВЯЗЬ».

Такая деятельность приводит к нарушению требований Распоряжения КМУ от 11.07.2018 №488-р, ведь конечный срок внедрения системы оповещения – декабрь 2024 года. Затягивание времени ставит под угрозу внедрение систем, что может привести к трагедиям – ранению и гибели мирного населения вдали от боевых действий, ведь именно системы оповещения обеспечивают гражданскую защиту и извещают о воздушной тревоге, что дает людям возможность скрыться в укрытиях. Одно время именно ГСЧС перенесла сроки внедрения системы оповещения путем принятия постановления КМУ. Таким образом, войну Украина встретила без средств оповещения. На наш взгляд, именно на совести ГСЧС, органов государственной власти человеческие трагедии.

Уже очевидно, что создание систем оповещения провалено и ответственность лежит на ГСЧС.

По нашей информации, Генеральная прокуратура уже возбудила ряд уголовных производств относительно невыполнения обеспечения гражданской защиты органами государственной власти и местного самоуправления. ОВА должны выйти из-под коррупционного влияния, по нашему мнению, отдельных должностных лиц ГСЧС и прийти к здравому смыслу, что именно от органов государственной власти и местного самоуправления зависит жизнь и здоровье проживающих в регионе граждан.

Мы дальше будем тщательно отслеживать события и информировать общество, правоохранительные органы, как внедряются системы оповещения в стране.