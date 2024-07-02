Об этом пишет сайт Акценты.



Мы публиковали в рубрике «Наладили лакомую схему: как пилят государственные деньги в Вишневом городском совете», как по завышенным ценам, за бюджетные средства городской совет Вишневого Киевской области закупает системы оповещения.

После наших публикаций и обращений общественных организаций в Государственную аудиторскую службу Украины последняя, ​​в начале июня начала мониторинг тендера. Конечно, коррупционеры под давлением общества притихли. Победителя определили, а его и не составляло труда определять, так как в тендере принимал участие один участник ООО «АГНИ ИНЖИНИРИНГ». Городской совет Вишневого подготовил тендерную документацию и требования к ней так, что сузил круг участников только к одному, имеющему большое количество сертификатов, которые и требовали в тендерной документации.

По такой же схеме подготовили тендер в Новодонецкой общине, Краматорского района на закупку оборудования систем оповещения ООО «НПФ «БРАНД МАСТЕР», оборудование, которое никому неизвестно в Украине и ни в одном сообществе не устроено. Антимонопольный комитет в июне отменил ряд сертификатов, требовавших в тендере в Новодонецке, аналогичным, которые были предоставлены в Вишневом.

Общество Новодонецкого, того же Краматорского района, провело тендер на закупку МАСЦО 20 июня, а когда увидели, что предлагается оборудование того же ООО «НПФ «БРАНД МАСТЕР», через час тендер отменили, а средства перераспределили на котельные.

По информации в Кременчуге, наша редакция ранее публиковала «СМИ прояснили схему хищения бюджетных средств в Кременчугском городском совете», городские власти решили отказаться от европейского оборудования и закупить оборудование ООО «НПФ «БРАНД МАСТЕР» по цене европейского. В настоящее время ООО «ИТ-ИНТЕГРАТОР» уже вносит изменения в проект, на что дополнительно будут израсходованы бюджетные средства.

Все действия должностных лиц городского совета приводят к нарушению действующего законодательства и невыполнению сроков устройства систем оповещения, установленных распоряжением правительства Украины.

Согласно ст. 51 Кодекса гражданской защиты Украины именно руководитель несет ответственность за обеспечение техногенной безопасности, а в соответствии с Уголовным кодексом Украины в случае гибели людей в связи с необеспечением гражданской защиты наступает уголовная ответственность.

Все эти «договорняки» делаются, чтобы каким-либо образом утащить миллионы бюджетных средств общин в собственные карманы. Деньги, нажива, польза затмили глаза коррупционерам.

Это, конечно, большой ужас, ведь в большом промышленном городе хотят устроить системы оповещения, которые еще не испытаны и не устроены ни в одной общине Украины.

Но вернемся к Вишневому, там не стали ожидать результатов проверки ГАСУ и 18 июня городской совет подписал контракт с ООО «АГНИ ИНЖИНИРИНГ» на устройство оборудования систем оповещения производителя ООО «НПФ «БРАНД МАСТЕР», как и предполагалось по цене 500 тыс грн за единицу, что в два раза выше цен, чем аналогичное оборудование, устроенное в Макарове на Киевщине.

Мы уверены, что развязка будет, ведь у правоохранительных органов будут все основания, когда оборудование будет устроено и будут получены средства из казначейства, возбудить уголовные производства по факту хищения бюджетных средств.

Мы будем внимательно следить за происходящим.