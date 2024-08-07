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На днях произошел большой обмен заключенными между РФ и США. Среди тех, кого получит назад россия есть одна очень интересная фамилия — шпион агент игру морф Павел Рубцов, выдававший себя за испанского журналиста Пабло Гонсалеса. Чтобы понять важность персоны Гонсалеса в России - его по обмену приехал встречать лично президент России Владимир Путин.





Шпион игру Мо рф Пабло Гонсалес и президент России Владимир Путин во время обмена между США и Россией. Фото: открытые источники.

Незадолго до полномасштабного вторжения СБУ выдворила Гонсалеса из Украины, а в феврале 2022 года его задержала Польша на польско-украинской границе и обвинила в шпионаже в пользу России.

Утверждается, что он использовал свой статус журналиста для сбора информации для российских спецслужб.

Интересно, что на изъятых цифровых носителях Гонсалеса были найдены переписки и разговоры с бывшим совладельцем издания «Буквы», а сейчас основателем издания «Граница» (ООО «ПРЕДЕЛ НЕТ») Петром Терентьевым, который известен своими ватными взглядами.

В рамках расследования уголовного дела в рамках международной правовой помощи № 1001-102 Ds.12.2022 судьей Соломенского Районного Суда было предоставлено разрешение на проведение обыска по месту жительства Терентьева на предмет связи с задержанным агентом ГУР Пабло Гонсалесом.

Спойлер — правоохранителям удалось выяснить, что Гонсалес является не только давним и близким другом Терентьева, но и непосредственно его куратором от игры морф.

Как и когда Гонсалес завербовал Терентьева, а также на что тот потратил заработанные «российские рубли» — подробно в нашем материале.

«Работа на гру мо рф со времен Майдана»

История этой тесной дружбы и сотрудничества началась еще во времена Революции Достоинства, которую сам Терентьев в итоге всячески унижал и называл бомжатней Майдана, но об этом расскажем в будущих публикациях.

Вернемся в Гонсалес. По данным источников в правоохранительных органах, Терентьев с Гонсалесом познакомились во время Революции Достоинства зимой 2014 года.

«Примерно тогда, в 2014 году Терентьев и был завербован Гонсалесом. Тот буквально очаровал его, имея такие же «украинофобские» и «имперские» взгляды, как и Терентьев. Куда бы Гонсалес ни направился — Терентьев повсюду следовал за ним, как верный пес и хватал каждый его взгляд и слово. Тогда и закрепилось за ним прозвище «Санчо Панса» на испанский манер, как и фамилию Гонсалеса», — рассказывает собеседник по правам анонимности.

Однако, по его словам, в условиях Майдана им пришлось придумать легенду для Гонсалеса, под которой он может спокойно и без лишних вопросов работать.

«На Майдане Пабло Гонсалес всем заплетал о том, что работает журналистом испанского издания «Гара», а также является фрилансером. Пытался играть роль своего парня. А помог придумать эту легенду и построить образ иностранного журналиста работяги Терентьев», — говорит источник.

Наши собеседники в правоохранительных органах также отметили, что Терентьев завел Гонсалеса в «журналистскую тусовку», где тот рассказывал всем, что хорошо знает русский, потому что учился в Польше на факультете лингвистики по направлению "русский язык".

А такой интерес к языку обусловлен тем, что якобы его дед во время Второй Мировой войны был эвакуирован в Советский Союз, поэтому ему было интересно выучить русский язык.

При этом Гонсалес усердно скрывал наличие российского гражданства — об этом знал только Терентьев.

«Они были настолько близки, что Терентьев не только берег его тайну о российском паспорте, знакомил с известными журналистами, но и регулярно одалживал у Гонсалеса деньги — то на еду, то на развлечения, то на бензин», — утверждает источник.

Гонсалес не требовал эти средства назад, но просил знакомить его не только с журналистами, но и с известными политиками, бизнесменами и влиятельными людьми, разговоры с которыми — Гонсалес тщательно записывал и документировал для РФ.

"То есть в начале своей шпионской карьеры Терентьев работал на российские спецслужбы только за еду и бензин", - говорит источник.

«Работа на РФ в Крыму и Донецке»

В 2014 году россия совершила беспрецедентный акт агрессии против Украины: сначала оккупировала Крым, а затем начала войну на Востоке нашего государства.

В это тяжелое во всех смыслах для страны время Терентьев вместе со своим другом и куратором Гонсалесом уехал работать в Крым пропагандистом для усиления российских нарративов.

Тогда в своих соцсетях Терентьев не просто насмехался над украинцами, но и называл Крым территорией россии.

Более того, в момент когда вся страна собирала средства для украинской армии, Терентьев заявлял, что в «Крыме праздник», а войска РФ называл «освободителями», а также восхвалял вооруженные силы государства-агрессорки, а именно — назвал действия России по оккупации полуострова «мастерскими».

Всё это легко можно найти в его публикациях в социальных сетях.

Однако Крым это не единственная «гастрольная поездка» этой парочки пропагандистов и шпионов. Терентьев и Гонсалес вместе уехали в Донецк в 2014 году, где их якобы вместе с Гонсалесом взяли в плен сепаратисты.

Хотя на самом деле есть основания полагать, что во время этой поездки Терентьева никто в плен не брал, а наоборот, они с Гонсалесом придумали эту легенду, чтобы лично передать данные о нападении на Донецкий аэропорт сепаратистам.

Он говорил, что сепаратисты их якобы поместили в помещении Донецкой ОГА, угрожали расстрелять и забрали документы, а затем отпустили. Это очень удобная легенда, потому что проверить ее правдивость невозможно», — говорит наш собеседник.

«500 долларов за поездку в москву»

После совместного вояжа по оккупированным россией украинским городам, Гонсалес повез Терентьева на смотр в Москву, чтобы там познакомить со своим руководством.

И все это произошло уже после оккупации Крыма и во время тяжелых боев в Донбассе.

На эту поездку у Терентьева не было средств, поэтому на дорогу он получил 500 долларов от игры морфов кураторов.

В нашем распоряжении появились показания Терентьева в рамках допроса по уголовному делу.

Он убеждает, что поехал за свой счет, чтобы встретиться с Паблом Гонсалесом и креативным директором 112 канала Виктором Зубрицким.

При этом у Терентьева по странному стечению обстоятельств не возникло вопроса, почему в Москву вместе с ним приехал якобы испанский журналист Гонсалес.

Более того, Терентьев на допросе не хотел признаваться, где именно он жил в москве. Есть основания утверждать, что такая амнезия обусловлена ​​тем, что жил он на одной из агентурных квартир, которые ему предоставил его друг грушник Гонсалес», — рассказывает источник.

После поездки в Москву дружба и сотрудничество Гонсалеса и Терентьева только ссылалось.

Кроме этого, по словам собеседника в правоохранительных органах, во время общения с Гонсалесом Терентьев стал параноиком.

«Он думал, что его пасут украинские спецслужбы, поэтому даже предложил Гонсалесу общаться в приложении Confide, чтобы избежать прослушивания», — рассказывает источник.

«Открытие «Z» медиа»

Как сообщают источники в правоохранительных органах, Гонсалес думал осесть в Украине и вместе с Терентьевым открыть издание за счет финансирования России, чтобы продвигать здесь пророссийские нарративы.

«Помню, Петя бегал по кабинетам и представлялся помощником Гонсалеса, все продавал идею их медиа, уверял, что финансирование уже есть, нужна только репутационная поддержка. Мы были в шоке, потому что раньше Петя бегал и просил взаймы на бензин, а тут резко появились средства буквально на все», — говорит человек из близкого окружения Терентьева.

Но построить медиа с Гонсалесом тогда почему-то не удалось, поэтому Терентьев занялся совместным с тогда еще женой Рошук проектом «Буквы».

Однако после того, как Терентьева со скандалом бывшая жена и соучредитель издания «Буквы» Екатерина Рошук выгнала сначала из дома, а затем и из бизнеса, Терентьев во время полномасштабного вторжения открыл собственное издание, которое красноречиво назвал Mezha (ООО «ПРЕДЕЛ НЕТ»).

По странному стечению обстоятельств в названии издания присутствует рашистский символ российского вторжения в Украину — буква «Z».