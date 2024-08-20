Два сына главы Борщаговской общины, расположенной вплотную к Киеву, Олеся Кудрика сумели за последние годы обрасти активами на десятки миллионов гривен.



Об этом пишет Виhus.info. Борщаговская община с 2020-го слишком дорого скупает частные детские сады и землю под ними, а продавцами выступает в том числе и окружение тех людей, для которых эта же община раньше эту землю и выводила. Глава общества Олесь Кудрик уверяет, что с ценами на садики все в порядке.





"Садочковая лихорадка" стартовала в Софиевской Борщаговке перед местными выборами 2020 года. Здесь тогда приобрели детсад "Дивосвит", расположенный на территории жилого комплекса "София Киевская". Его возводило оцепление экснардепа Сергея Скуратовского, для которого сельский совет несколькими годами раньше землю здесь и выводил. Садик, по документам, купили за почти 70 миллионов гривен. В то же время в других областях аналогичные дошкольные учреждения строили с нуля и это обходилось почти вдвое дешевле. Продавцом выступила компания "Броквитал", которая до продаж практически не имела никаких доходов, а сразу после успешной операции по сути перестала вести вообще любую деятельность. Ярослав Зайченко, на момент продажи являвшийся владельцем "Броквитала", практически сразу вышел из бизнеса и сейчас не может никак объяснить ситуацию журналистам.

Журналисты установили, что Зайченко является юристом из окружения все того же Скуратовского. В частности, он связан с Александром Кониховым – бывшим помощником нардепа, руководившего строительством ЖК "София Киевская", а до этого ставшим одним из крупнейших собственников земли, выведенной из государственного агрокомбината "Пуща-Водица".





Садик «Сова»

Тогда же, осенью 2020 года, здесь приобрели еще один детский сад - "Совенок". Он также расположен в жилом комплексе, но в другом – "Уютный квартал". Эксперты оценили детсад в 47 миллионов гривен. Еще в 1,7 миллиона обошлась земля под детским садом, которую общине продали отдельно. Продавцом оказался один из известнейших застройщиков Борщаговки Сергей Одарич. Весной этого года он же продал общине укрытие для этого же "Совенка", получив из бюджета еще почти 12 миллионов гривен.





Садик «Львенок»

В 2023 году Борщаговский сельский совет приобрел еще одно дошкольное учреждение - "Львенок", которое находится на территории жилого комплекса "Львовский уют". Заведение продал нардеп от "За будущее" Виктор Мялык, известный скандалами из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов за продажу недвижимости в этом же ЖК. Сельсовет заплатил ему почти 100 миллионов гривен за детский сад, который до этого уже работал как частный и в который уже ходили дети, что означает, что существенно улучшить ситуацию с нехваткой мест в заведениях здесь это приобретение не сможет.

Олесь Кудрик, глава Борщаговской общины

Строительство подобных учебных заведений в разных областях даже сейчас заказывают по существенно более низким ценам. Более того, согласно декларации нардепа Мялыка, в последние годы здание детсада от сдавал в аренду и в среднем получал около миллиона гривен в год. Это значит, что для народного депутата эта продажа выглядит намного выгоднее, чем для общества. Олесь Кудрик в комментарии журналистам объяснил, что стоимость определяли эксперты в соответствии с состоянием дошкольных учреждений:

“Ремонт можно, если квартиру делать, можно делать – 10 тысяч долларов. А можно и за 70 тысяч долларов квартиру делать. Так же и садик. Действительно качественная мебель, качественная плитка, качественный двор. Все-все, что есть – в самом лучшем виде”.

Иронически, но после этого, уже в 2024-м, сыновья Кудрика стали владельцами по сути целого жилищного комплекса в Софиевской Борщаговке. Речь идет о двух домах, общей площадью 1300 квадратных метров, стоимость которых, по подсчетам журналистов, может достигать миллиона долларов. Кудрик долго пытался вспомнить где именно его сыновья работают, остановившись на версии относительно того, что эти дома продавались очень дешево, а сыновья работают в ИТ-сфере.



