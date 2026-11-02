Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 3 по 9 листопада обіцяє відчутний перепад температур: від +12° на початку тижня до +5° у середині. Опади синоптики прогнозують лише в п’ятницю, 6 листопада.

Похолодання вже накривало регіон тиждень тому, а тепер синоптики попереджають про новий перепад температур у Дніпропетровській області: тиждень почнеться з відносного тепла, але вже у четвер стовпчики термометрів опустяться до +5°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +5° до +12°.

У вівторок, 3 листопада, в області буде найтепліше за весь період — повітря прогріється до +12° вдень, а вночі очікується +8°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У середу, 4 листопада, температура почне знижуватися: вдень до +9°, вночі — до +7°. Хмарність залишиться мінливою, з проясненнями, без опадів.

Четвер, 5 листопада, стане найпрохолоднішим днем тижня — стовпчики термометрів утримаються на позначці +5° вдень і +3° вночі. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 6 листопада, попри незначне потепління до +6° вдень, саме цього дня синоптики прогнозують можливі опади. Вночі температура опуститься до +2°, хмарність мінлива.

У суботу, 7 листопада, повітря прогріється до +5° вдень, вночі очікується +3°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Неділя, 8 листопада, принесе невелике потепління — вдень до +7°, однак вночі очікуються нульові температури. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

Завершиться тиждень у понеділок, 9 листопада: вдень +5°, вночі +2°, небо буде малохмарним, без опадів.

Отже, найтепліше в Дніпропетровській області буде у вівторок, 3 листопада, — до +12°, а найпрохолодніше — у четвер, 5 листопада, коли максимум не перевищить +5°. Перепад температур за тиждень сягне 7°. Опади прогнозують лише в п’ятницю, 6 листопада.

З огляду на різкий перепад температур, синоптики радять мешканцям області вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У п’ятницю, коли можливі опади, варто взяти з собою парасолю та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про різке похолодання: прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 1 по 7 листопада.

Також Politeka повідомляла, синоптики попередили про похолодання: прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 31 жовтня по 6 листопада.