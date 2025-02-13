Пока в Украине продолжается война, а сотни тысяч мужчин служат в ВСУ, грантовые активисты Виталий Шабунин и Юрий Николов считают, что закон не писан. МВД Украины расследует дела главы «Центра противодействия коррупции», обвиняемого в уклонении от военной службы и подделке документов. А редактор проекта «Наши деньги» бесплодно пытается доказать, что не идет в ВСУ из-за якобы болезни матери.



Об этом пишет сайт Багнет. Публикуем текст без поправок и комментариев.





Недавно СМИ опубликовали протокол допроса свидетеля по уголовному делу антикоррупционера Виталия Шабунина по уклонению им от военной службы и подделке документов. Эти показания подтверждают факты нарушений со стороны Шабунина.

В частности, ДБР допросило журналиста Владимира Бойко. Он служит в той же бригаде ТРО, где числится Шабунин. Но военный утверждает, что Шабунин никогда не приносил присягу и вообще никак не относится к армейской службе.

Бойцы говорят, что в 2022-2023 годах Шабунин служил фиктивно, получая зарплату и ежемесячную премию 30 тысяч гривен за выполнение боевых задач. Но часть денег передавали командиру в/ч за то, чтобы уклоняться от службы и проживать дома. Так, только в 2022 году Шабунин получил денежное довольствие «за выполнение задач» в размере 584 тысяч грн.

В протоколе допроса приведен целый ряд доказательств, свидетельствующих об отсутствии Шабунина на военной службе. Так, летом 2022 года он появлялся в Запорожье, а позже воспользовался дружескими связями с руководством НАПК, которое подписывало письма о его липовых командировках.

Таким образом антикоррупционер постоянно проживал в Киеве, где его часто замечали в ресторанах. При этом, несмотря на якобы службу в 2022 году, он задекларировал доход от предпринимательской деятельности в размере более 1,5 млн грн, в 2023 году – более 2,2 млн грн.

В то же время, в протоколе допроса описаны подробности, как Шабунин присвоил автомобиль Nissan Pathfinder 2005 года выпуска, ввезенный из-за границы как гуманитарная помощь для ВСУ. Также, по данным свидетеля, антикоррупционер использовал свою фиктивную службу в армии для того, чтобы приостановить рассмотрение старого уголовного дела об избиении им журналиста в 2017 году.

Наконец, по данным журналистов, есть все основания полагать, что Шабунин причастен к коррупции на военных деньгах. Горькая ирония судьбы: известный коррупционер, по самые уши замазанный в коррупции.

Мало чем лучше и друг Шабунина, редактор проекта «Наши деньги» Юрий Николов. Общественность уже неоднократно призывала журналиста пойти служить в ВСУ. Сам Николов трактовал это как угрозы и устрашения.

Мужчина прикрывается хорошими связями с американским посольством и чиновниками США. Также он создает иллюзию своей причастности к Вооруженным силам, тогда как действительно мотивирует отказ служить якобы болезнью матери. Хотя СМИ уже разоблачали тот факт, что Николову приходила повестка, по которой он не явился.

Также некоторые коллеги утверждают, что антикоррупционер страдает алкоголизмом. Поэтому он не всегда адекватно себя ведет, что на самом деле многое объясняет.

Сейчас уклоняющие Шабунин и Николов объединились. Вместе они заявляют о том, что против антикоррупционных активистов якобы развернули полномасштабную кампанию по травле и дискредитации. Хотя никто не способен дискредитировать их сильнее, чем они сами.

Журналист Владимир Бойко напоминает, что Николов и Шабунин сами неоднократно травили тех, кто им не нравится, и молчали о настоящих коррупционных вещах внутри антикоррупционных структур. А правоохранительным органам, возможно, стоило бы обратить больше внимания на деятельность Шабунина и Николова. Ведь на этих двоих, кажется, уже и тавра негде ставить.