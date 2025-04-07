Политолог Кирилл Сазонов жестко раскритиковал попытки столичных чиновников удержать секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко в должности, несмотря на многочисленные коррупционные скандалы.

“Если они хотят Бондаренко оставить – пусть голосуют против отставки. Если эти коррупционные скандалы и журналистские расследования переполнили чашу терпения даже депутатов из фракции мэра – пусть голосуют за отставку. В первом и втором случае это их выбор и их совесть. И им нести ответственность за голосование. Все устраивало в работе системы или сопротивлялся? Так что пусть голосуют и мы с удовольствием потом посмотрим на поименный список по голосованию – ху из ху”, - пишет политолог Кирилл Сазонов.

Напомним, как говорится в расследовании Bihus.info. секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко и глава земельной комиссии Михаил Терентьев согласовывали повестку дня со "смотрящим" за Киевом Денисом Комарницким.



Согласно обнародованным записям, Комарницкий, Терентьев и Бондаренко решали, какие вопросы нужно проголосовать на сессии Киевсовета в отношении застройщиков.



Напомним, НАБУ подозревает бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, заместителя председателя КГГА Петра Оленича, главу земельной комиссии Михаила Терентьева в возможных коррупционных схемах в земельной сфере в 2023-2024 годах.

Следствие считает, что Комарницкий с помощью заместителя главы КГГА и главы земельной комиссии организовал схему незаконного завладения землей в Киеве, которая заключалась в регистрации несуществующих зданий на перспективных земельных участках, чтобы получить их в обход процедуры торгов. В результате из собственности территориального общества Киева незаконно была выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.