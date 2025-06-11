Дмитрий Перов, называющий себя защитником киевского архитектурного наследия, в очередной раз попал в скандал из-за недостоверных обвинений. Шевченковский районный суд города Киева, а впоследствии и Киевский апелляционный суд признали его заявления о Василии Дидусе, прорабе строительства на ул. Франко, 26, клеветой. По информации, полученной нашей редакцией из собственных источников, Перов не только должен опровергнуть ложь, но и выплатить компенсацию за моральный ущерб и судебные издержки. Это дело – не только об очередной манипуляции активиста, но и о том, как легко любой может стать жертвой безосновательных обвинений в соцсетях.

Клевета в Facebook

14 февраля 2024 года в 16:39 Перов опубликовал сообщение в Facebook, обвинив Василия Дидуса в "сооружении незаконной надстройки" на усадьбе Замкова и якобы физическом насилии, утверждая, что Дидус "сломал ему ребро". Перов также писал, что полиция "не может найти или задержать" Дедушку. Эти слова вызвали резонанс, ведь Перов активно продвигает имидж памятника. Однако Дедушка не стала терпеть клевету и подала иск в Шевченковский районный суд, требуя защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Решение судов: Перов проиграл

13 ноября 2024 года по делу № 761/8972/24 судья Анзор Саадулаев признал фразу Перова "Он и дальше строит незаконную надстройку" недостоверной и унижающей репутацию Дедушки. Суд отметил, что эти слова создают ошибочное впечатление о незаконной деятельности истца в строительной сфере. Перова обязали опровергнуть клевету, разместив текст судебного решения на своей странице в Facebook под названием "Опровержение" без собственных комментариев, и удалить недостоверную фразу из сообщения.

Обе стороны обжаловали решение. Перов требовал его отмены, утверждая, что оно ограничивает его свободу слова, а Дидус просил признать недостоверной еще одну фразу – о "сломанном ребре". По информации, полученной нашей редакцией из собственных источников, 10 июня 2025 Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Перова, а жалобу Дидуса удовлетворил частично. Суд признал недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию Дедушки, фразу: "Это Дидус Василий Петрович, 23.12.1977 г.р. – прораб строительства на ул. Франко, 26, что в прошлую субботу сломал мне ребро".

Апелляционный суд обязал Перова в течение 10 дней с момента вступления постановления в законную силу опровергнуть эту фразу, разместив полный текст постановления на своей странице в Facebook (https://www.facebook.com/AmiDPerov) под заголовком "Опровержение", без комментариев и со свободным доступом. Кроме того, Перов должен удалить обе недостоверные фразы из сообщения от 14 февраля 2024 года. Суд также взыскал с Перова в пользу Дедушки 3000 грн. морального вреда, 1680,54 грн. судебного сбора в суде первой инстанции, 9600 грн. за семантико-текстуальную экспертизу, 1350 грн. за привлечение специалиста и 2016,65 грн. судебного сбора за апелляционный. Дополнительное решение Шевченковского суда от 28 ноября 2024 г. о распределении судебных расходов было отменено.

"Я не мог оставить клевету без ответа – это вопрос моей чести и репутации", – комментирует Василий Дидус.

История манипуляций Перова

Это не первый случай, когда Перов оказывается в центре скандала из-за недостоверных обвинений. В 2023 году он обвинил компанию "Кузнечная" в незаконном сносе дома на ул. Жилянской, 47, называя его "последним имением XIX века". Однако здание не имело статуса памятника, а действия застройщика были законными. "Кузнечная" подала иск против Перова за клевету, оценив ущерб в 585 млн грн, но впоследствии иск отозвала. Отметим, что это не единственное судебное дело Перова, связанное с клеветой. В частности, по данным судебной власти Украины, по делу № 761/21921/23 ООО "Кузнечная Недвижимость" подавало иск против Перова за защиту репутации, но заявление вернули. В другом деле, №761/16137/24, компании было отказано в удовлетворении иска.

Похожий сценарий развернулся в 2024 году по ул. Франко, 26, где Перов без доказательств обвинил застройщика в уничтожении наследства. По данным Parlament.ua, его действия могут быть частью кампании, поддержанной депутатом Киевсовета Ксенией Семеновой, которая может использовать Перова как инструмент давления на бизнес.