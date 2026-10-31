Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 1 по 7 листопада обіцяє різкі перепади: вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +3° до +12°, а на початку тижня можливі опади.

Дощі над Харківщиною минулого тижня поступляться місцем мінливій та прохолоднішій погоді. Новий тиждень, з 1 по 7 листопада, принесе в Харківській області різкі коливання температури — від +12° до +3° вдень, причому перші три дні ще пройдуть з опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура впродовж тижня коливатиметься від +3° до +12°, а нічна — від 0° до +9°.

У неділю, 1 листопада, у Харківській області очікується хмарна з проясненнями погода, вдень повітря прогріється до +11°, вночі похолодає до +9°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 2 листопада, погода залишиться подібною: хмарно з проясненнями, вдень +11°, вночі +9°. Опади також можливі.

У вівторок, 3 листопада, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +12° — це найтепліший день тижня, вночі ж похолодає до +5°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У середу, 4 листопада, опади відступлять: день буде хмарним з проясненнями, вдень +7°, а вночі температура втримається на тій самій позначці — +7°.

У четвер, 5 листопада, очікується мінлива хмарність, вдень повітря прогріється лише до +5°, вночі похолодає до +3°, без опадів.

У п'ятницю, 6 листопада, хмарно з проясненнями, вдень +8°, вночі +4°, опадів синоптики не прогнозують.

У суботу, 7 листопада, небо проясниться — очікується малохмарна погода, вдень лише +3°, а вночі термометри покажуть 0°. Це найпрохолодніший день тижня.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 3 листопада, з температурою +12°, а найхолоднішим — субота, 7 листопада, коли вдень буде лише +3°. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади синоптики прогнозують на початку тижня — у неділю, понеділок та вівторок.

Через значні перепади температури та можливі опади на початку тижня лікарі й синоптики радять харків'янам одягатися за принципом багатошаровості та не забувати парасольку в перші дні листопада. Особливо уважними до різкої зміни погоди варто бути людям похилого віку — для них перепад у 9° може позначитися на самопочутті, тож тепліший одяг на другу половину тижня не завадить.

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