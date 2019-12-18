Родители не знают, как ей помочь

Редкая болезнь превратила двухлетнюю девочку в старушку

Об этом сообщает Daily Mail.

В британском городе Лестер у девочки по имени Исла Килпатрик-Скритон, которая родилась в 2017 году врачи обнаружили ранее неизвестный вид мутации. Речь идет о мандибулоакральной дисплазии, которую также называют болезнью Бенджамина Баттона.

Уникальная разновидность этой мутации вызывала у ребенка деформацию костей и ускоренное старение клеток, из-за чего девочка выглядит старше своих лет.

Вес Килпатрик-Скритон в два года всего 6,8 килограмма, что почти в два раза ниже нормы. Слишком тонкие дыхательные пути усложняют дыхание ребенка. Она не может говорить и общается только при помощи языка жестов.

Родители не знают как помочь малышке, однако в шутку называют ее "бабушкой".

В тоже время врачи отметили, что никогда не сталкивались с подобной мутацией.

Ранее сообщалось, что ребенок родился с редчайшим заболеванием, из-за которого его сердце расположено снаружи тела. В штате Харьяна на севере Индии родился ребенок с редчайшим заболеванием — эктопией сердца.

На кадрах из больницы видно, как на груди новорожденного мальчика бьется сердце. На теле младенца установлены многочисленные катетеры и трубки. По данным врачей, маленький пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Эктопия сердца — редкая врожденная болезнь, при которой сердце развивается за пределами грудной клетки. Большинство детей, рожденных с такой аномалией, умирают в первый год жизни. Дольше всего с этим дефектом удалось прожить американцу Кристоферу Уоллу: он перенес несколько операций и дожил до 34 лет.

Напомним, медики США провели сложнейшую операцию, которую скрывали пять месяцев.

Как сообщала Politeka, трехглазого монстра нашли на трассе: ученые показали фото мутанта.

Также Politeka писала, что близнец-паразит «пожирал» младенца, врачи провели уникальную операцию.