42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова любит эпатировать публику, но в этот раз превзошла саму себя

Как передает Politeka.net, обладательница роскошных форм Чехова поделилась в своем микроблоге в Инстаграм снимками со звездными подружками: телеведущей Лерой Кудрявцевой, певицей и правозащитницей Катей Гордон, а также актрисой Эвелиной Бледанс. Красотки обнимались, смеялись и показывали дикую "страсть" на камеру. Они позировали, взгромоздившись на диван. Чехова на некоторых кадрах стоит сзади дивана, наклоняясь к подружкам, при этом засвечивая лишнее: от ее зоны декольте захватывает дух. К слову, она предстала в домашнем образе: темных джинсах, черной футболке с необычной отделкой, с пучком на голове. Ее подружки также одеты просто, но со вкусом.

Жаркие кадры с поцелуями и объятиями не могли пройти мимо жаждущих зрелищ поклонников.

"Красоточки 🤗"

"А почему без мальчиков , Анфиса ? 😉"

"Нифигасе"

"Пьяницы классные😂😂"

"Живые фотографии приятнее смотреть очень крутые 👍❤️"

"Старушки веселушки)))"

"Наклюкались девчонки ! Небось все косточки парням перемыли ! 😉"

"Девчата ! Вы там только не шалите ! 😉"

До этого Чехова поделилась в Инстаграм фото с Лерой Кудрявцевой.

«Лерыч, я тя люблю, но на ваши «Звездные сходки» больше я не ходок. Давай видеться не в кадре? Ну, хотя бы когда-нибудь», - отметила телеведущая. И, как видим по публикации выше, красотки все же договорились о встрече в уютной домашней обстановке, правда, захватили еще двух подружек.

Под этим постом разразились горячие баталии между Чеховой и комментирующими, которые намекнули, что у них с Лерой один пластический хирург, и теперь "все девушки выглядят одинаково".

К слову, тема пластики - больной вопрос для Кудрявцевой, которая недавно пережила серьезную операцию в связи с тем, что лопнул один из ее грудных имплантов. Напомним, звезда обнаружила неладное только спустя несколько лет, после того как "силикон" пришел в негодность. Все это время разлившаяся "химия" находилась в ее теле.

Напомним, что Анфиса Чехова ошарашила домашним фото в халатике и босиком.

Также Politeka писала о том, что Анфиса Чехова оказалась над пропастью в космическом наряде.