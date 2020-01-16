42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова покорила тысячи мужских сердец пикантным образом в халатике, и женских - коллекцией парфюмов

Как передает Politeka.net, знаменитость выложила свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм. Чехова предстала в огромной прихожей собственного дома в одном лишь халатике сочно-персикового цвета, а также босиком. Анфиса похвасталась перед публикой новым стеллажом, на котором разместила свою роскошнейшую коллекцию духов. Баночками заставлены все полки, а стелаж, между прочим, почти до потолка.

"Моя парфюмерная мания разрослась до таких масштабов, что в ванной закончились все полки, под мои духи🤦🏻‍♀️ Решила обзавестись стильным стеллажом в прихожую, благо для него там было место, правда строго ограниченное по размеру. Долго искала стеллаж, перебрала десятки мебельных компаний... Мне хотелось чего-то лофтового, но аккуратного, с нотками классики, так все и получилось. Стеллаж строгий, но верхняя крышка придает мягкости", - написала звезда в соцсети.

Комментирующие пришли в восторг от красотки и ее ароматного богатства.

"👍👍 ваша коллекция очень впечатляет! Мечта, наверно, любой женщины!) "

"Анфиса, парфюмерия очень противопоказана животным. Если Вы не знали. Даже запах может быть смертелен. "

"Анфиса ! Бабников не боишься ? 😍 "

"Стеллаж крутой и вы красивая!🤩 "

"Цвет бомбический! Вам ооочень идет😍🌹 "

Ранее мы сообщали, Чехова обескуражила поклонников, поделившись снимком, на котором она держит в руках одновременно букет роз и боксерские перчатки. Сочетание нежности и дерзости, женственности и грубости на одном кадре вскружили голову ее фанатам.

"Такой набор интересный цветы и боксёрские перчатки 👍"

"Вот это шикарно 😍👍"

"Как не любить эту женщину?!! Она прекрасна😍"

"Сочетание прям огонь🔥"

"Бокс -- круто! Такой адреналин"

Также мы писали, что Чехова показала семилетнего сына Соломона. Мальчик заметно подрос. Анфиса с ребенком сразу после ее возвращения с горнолыжного курорт во Франции отправились в Подмосковье. По словам телеведущий, она нашла замечательное место, загородный отель, в заснеженном лесу, где они с сыном смогли насладиться свежим воздухом, здоровое пищей и изумительными видами.

Напомним, Анфиса Чехова затянула аппетитные формы в откровенный наряд