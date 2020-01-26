Данный состав считают, если не лучшим, то одним из самых "горячих"

Экс-участница ВИА Гра Месседа Багаудинова показала откровенное архивное фото ВИА Гры за 2008 год

На снимке присутствуют кроме автора публикации также известная теперь сольная певица и возлюбленная Валерия Меладзе Альбина Джанабаева, а также чуть менее известная, но вместе с тем – преуспевающая в качестве модели артистка Татьяна Котова. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Багаудиновой.

На опубликованном фото звезды сцены облачены в яркие платьица – зеленого, желтого и красного оттенков, но самое примечательное в снимке – это, разумеется, фирменный откровенный стиль музколлектива. Все певицы так или иначе засветили свои женские «прелести» на фото, придя в далеком 2008 году на вручение премий МузТВ. Особенно «отличилась» Джанабаева – ее декольте до пупка порадовало глаз многих фанов группы.

Фолловеры не устают восхищаться красотой исполнительниц – те, пусть, разной национальности, комплекции да и вокальные данные у всех разные – тем не менее – артистки «как на подбор» хороши, утверждают поклонники и каждая – «особенна».

Напомним также, ранее экс-ВИА Гра Джанабаева красовалась в блестящем платье в пол, а ее напарница в подобного вида комбинезоне. Наряд Альбины был отличен глубоким V-образным декольте.

Волосы артистка подобрала в высокий хвост, пела со всей страстью, а также написала под видео о том, что никогда не поздно начать любить себя и учиться этому - никогда, также, поздно.

Поклонникам артистки очень ролик понравился, на видео артистки пели в окружении шоу-балета и выступление напоминает те, которые обычно показывают на "голубых огоньках" или подобного формата новогодних тематических концертах.

Фолловеры пишут, что Альбина прекрасно выглядит и еще даст фору многим молодым, правда, не все так считают: нашлись среди фанов в сети и такие, которые ясно высказали певице, что та заметно постарела.

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https://youtu.be/vriq4NROVDw