Известная певица Татьяна Котова, бывшая участница группы ВИА Гра, показала свои формы в коротком топе

Котова в этот раз позирует на снимке в коротком черном топе. Дополнили образ рукава-фонарики черного цвета. Певица распустила волосы и для объема взяла их рукой. Вторую руку знаменитость положила на талию. Поза получилась довольно соблазнительной. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Солнышко, с наступающим тебя будь такой же открытой и добродушной", "Молодчина, Танюша, мои искренние поздравления", "Поздравляю С Наступающим Новым годом Татьяна !)", "Ох, круто! Красотка!", "Татьяна классно выглядишь", "Безусловная красавица", "Какая же ты шикарная, позитивная, эффектная, фото просто бомба", "Одно твоя творчество сводит меня сума".

Сообщалось, что эффектная блондинка - экс-солистка ВИА Гра Татьяна Котова - побаловала публику живенькими танцами на камеру с элементами раздевания.

На новом опубликованном видео певица позирует во множестве праздничных и, местами, откровенных нарядах.

Так в ролике Татьяна Котова решила подытожить всю ту полезную информацию, которую она предоставляла своим поклонникам на протяжении года - модницам о том, как стильно одеваться - и продемонстрировала в танце одни из самых актуальных луков сезона и предновогоднего периода.

В видео наряды на любой вкус, которые игривая артистка меняет в долю секунды и при этом зажигательно пританцовывает, застывая в будоражащих сознание многих мужчин позах.

Один из луков особенно получился: исполнительница снимала с себя юбку, а потом так эффектно подняла ногу, забросив одежду куда могла, что поклонники стали сыпать еще большим количеством восклицательных знаков и высокими хвалениями в адрес певицы.

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