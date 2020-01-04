Певица элегантно изогнулась и показала все, что можно

Бывшая солистка группы ВИА Гра Татьяна Котова показала идеальные формы в одном купальнике

Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.

«Чем занимаюсь в новогодние праздники и куда улетаю сегодня – смотрите в новом посте», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Котова позирует с приспущенным халатом в одном купальнике. При этом девушка элегантно подняла ногу, выставив напоказ главную гордость.

Однако поклонники певицы не смогли высказать свое мнение о формах девушки – Котова опубликовала снимок в Сторис.

Как собщалось ранее, экс-солистка ВИА Гра Татьяна Котова показала себя во всей красе.

На новом снимке артистка позирует раздетой - точнее - в спортивном белье. Полупрозрачные топ и трусы белого цвета так эффектно "обвили" пышные формы Котовой, что публика просто ошалела от увиденного. А именно от того, что видно не только очертания фигуры певицы, но и анатомические особенности ее тела...

Пользователи наперебой хвалят артистку за "смелость" и с откровенным восторгом высказываются о ее прелестях.

Так девушка кроме того, что засветила пикантные места на фото, поверх еще набросила куртку - для гармоничности демонстрируемого образа, правда элемент публика вниманием обошла - все, что естественно, сосредоточились на фигуре Татьяны Котовой.

На другом своем фото она отвела руку в сторону, игриво немного поджала ногу и смотрит прямо в объектив камеры:

«Всем классного и насыщенного дня. Вот задумалась над всякими этими секретами практик по исполнению желаний, которые сейчас в моде. Но совершенно точно поняла, что всё гораздо проще, ведь главное начать приобретать необходимые навыки и действовать, оторвав свою 🍑 от дивана.

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