Известная певица и бывшая участница группы ВИА Гра Татьяна Котова решила похвастаться идеальными формами в облегающем белье

Как сообщает Politeka, снимками она поделилась в Instagram.

Так, на опубликованном снимке певица демонстрирует пышные формы в спортивном наряде, который эффектно подчеркивает ее формы.

На другом снимке Котова демонстрирует элегантные формы все в том же наряде во время тренировки.

Однако украинцы не смогли высказать свои формы о наряде кумира, поскольку снимками певица поделилась в Stories.

До этого певица Татьяна Котова, бывшая участница группы ВИА Гра, показала свои формы в коротком топе

Котова в этот раз позирует на снимке в коротком черном топе. Дополнили образ рукава-фонарики черного цвета. Певица распустила волосы и для объема взяла их рукой. Вторую руку знаменитость положила на талию. Поза получилась довольно соблазнительной.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Солнышко, с наступающим тебя будь такой же открытой и добродушной", "Молодчина, Танюша, мои искренние поздравления", "Поздравляю С Наступающим Новым годом Татьяна !)", "Ох, круто! Красотка!", "Татьяна классно выглядишь", "Безусловная красавица", "Какая же ты шикарная, позитивная, эффектная, фото просто бомба", "Одно твоя творчество сводит меня сума".

Сообщалось, что эффектная блондинка - экс-солистка ВИА Гра Татьяна Котова - побаловала публику живенькими танцами на камеру с элементами раздевания.

На новом опубликованном видео певица позирует во множестве праздничных и, местами, откровенных нарядах.

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