Известная актриса Светлана Ходченкова, которая прославилась благодаря ролям в фильмах "Квартала 95", показала идеальное тело без одежды

На фото Светлана позирует в одном черном белье. Кадр был сделан в кадре и Ходченкову можно рассмотреть на дисплее камеры. Также заметно руку фотографа, а снизу уже без дисплея ноги. Актриса просто позировала во весь рост и загнула немного одну ногу для пикантности фото. На кадре применили фильтр, который придал старины снимку. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Настоящая эстетика...", "Такая маленькая", "Фото в четыре руки", "Огонь", "Рука, держащая фотоаппарат, фактурно получилась. Без фильтра не так бы было, красиво...", "А сама фотография где ж?", "Действительно, доброе утро", "Обалденно", "Очень круто", "Что красиво, то красиво".

Ранее мы сообщали, что звезда фильмов Квартала 95 взялась за шест и устроила шоу для взрослых.

На кадре Светлана апозирует в топике и обтягивающих шортах или белье черного цвета и одной рукой держиться за шест. Образ Ходченкова дополнила большими сапогами на каблуках. Рядом с ней стоит девушка, которая выполняет такое-же действие, но только в белой одежде. Фото очень затемненное и не очень много видно.

Сообщалось, что актриса, с которой целовался Зеленский, кардинально сменила внешность.

Так, Актриса решила разбавить привычную прическу челкой, однако цвет своих волос оставила натуральным. Девушка поделилась соответствующим фото на своей странице в Instagram. Подлинно неизвестно, действительно ли Ходченкова сменила прическу или всего лишь надела парик, что актерам приходится делать довольно часто при перевоплощении.

Напомним, звезда фильмов Квартал 95 потрясла роскошными формами в мини-купальнике

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