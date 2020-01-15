Известная российская актриса Светлана Ходченкова, звезда сериалов "Квартал 95", поделилась кадром с отдыха

На фото Светлана позирует в бассейне в довольно маленьком черно-белом купальнике без бретелек. Нижнюю часть тела не видно на кадре. Образ Ходченкова дополнила очками с желтым оттенком. На фото можно оценить идеальную фигуру актрисы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"Пушка-вышка", "Очень красивая, "Берда какие", "Слов красивых не скажу, льстить, простите, не могу, говорю лишь правду, честно, Вы красивы, интересны", "Так юно и свежо выглядите".

Ранее мы сообщали, что звезда фильмов "Квартал 95" Ходченкова без одежды раздвинула ноги.

Актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала свои умения на шесте.

Светлана стала известной благодаря съемкам в фильме студии "Квартал 95" "Любовь в большом городе. Она там играла психотерапевта, и помогла Зеленскому избавиться от трудностей общения с женщинами, а потом становится его любовью. Также актриса снималась в комедии Квартала "8 первых свиданий".

На фото Ходченкова позирует на шесте верх ногами, держась рукой и ногой за трубу. Светлана позировала в топе, скорее всего, а также трусиках, судя по снимку.

Сообщалось, что актрису, с которой целовался Зеленский, заподозрили в беременности.

Известную российскую актрису Светлану Ходченкову заподозрили в беременности.

36-летняя звезда российского кино озадачила своих поклонников неожиданными переменами во внешности. Так, Ходченкову стали все чаще замечать в мешковатой одежде, которая тщательно скрывает ее фигуру.

Эти перемены совпали по времени с появлением слухов о романе актрисы с 40-летним комиком и бывшим КВНщиком Семеном Слепаковым.

Напомним, «любовница» Зеленского задрала ногу в черном платье и засветила лишнее

А еще Politeka писала, что Светлана Ходченкова показала себя после удара током

Также Politeka сообщала, что актриса, которая целовалась с Зеленским, закрутила роман с женатым Слепаковым



