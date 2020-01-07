Актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала свои умения на шесте

Светлана стала известной благодаря съемкам в фильме студии "Квартал 95" "Любовь в большом городе. Она там играла психотерапевта, и помогла Зеленскому избавиться от трудностей общения с женщинами, а потом становится его любовью. Также актриса снималась в комедии Квартала "8 первых свиданий". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На фото Ходченкова позирует на шесте верх ногами, держась рукой и ногой за трубу. Светлана позировала в топе, скорее всего, а также трусиках, судя по фото.

Фанаты оставили много комментариев под фото:

"Почему нет смайлика с отвалившейся челюстью??? Света", "Простите, а куда купюры засовывать?", "Извините пожалуйста", "Браво! Я тоже обожаю спорт, удачной тренировки и с праздниками!", "Шедевр, смена ног это всегда нелегко и "синячно", "В школе на физре, чем занималась", "Это для новой роли".

Ранее мы сообщали, что «любовница» Зеленского задрала ногу в черном платье и засветила лишнее.

Светлана Ходченкова решила повторить успех Анастасии Волочковой и похвасталась своей растяжкой.

Знаменитая российская актриса удивила поклонников новым снимком. Ходченкова опубликовала фото, на котором она позирует в черном вечернем платье и массивных кирзовых сапогах. При этом звезда высоко задрала одну ногу, продемонстрировав впечатляющую растяжку.

Впрочем, странная поза напомнила многим поклонникам актрисы о другой одиозной российской звезде – балерине Анастасии Волочковой. Под фотографией появилось множество комментариев.

«Света! Я знаю, где ты этому научилась!», «Хоба», «Добро пожаловать в Кремлёвский полк».

Напомним, Светлана Ходченкова показала себя после удара током

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