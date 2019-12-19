Известная российская актриса Светлана Ходченкова удивила снимком в необычном образе

36-летняя знаменитость любит делиться с подписчиками новыми кадрами из своей жизни. Как сообщает Politeka, на этот раз актриса опубликовала в своем Инстаграм загадочный черно-белый снимок.

На фото Ходченкова позирует в довольно необычном образе. Актриса одета в черный бесформенный балахон, а ее волосы буквально стоят дыбом, будто ее ударило током. Образ дополняет легкий, естественный макияж и загадочное выражение лица актрисы.

Ее поклонники тут же принялись комментировать новое фото.

«Очень классно», «14 лет», «Какая ты прекрасная. Облако», «Фея», «Связь с космосом», «Осторожно! Наэлектризована!», «Вообще-то на ведьму смахиваете Светлана», «Опять с розеткой баловалась…», «К чему приводит неосторожное обращение с электричеством», - шутят фанаты актрисы.

Стоит отметить, что Ходченкова неоднократно работала с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе с ним актриса исполняла главные роли в таких фильмах, как: три части «Любви в большом городе», «Служебный роман. Наше время», «Ржевский против Наполеона», «Наполеон и Жозефина». Учитывая, что в фильмах Зеленский и Ходченкова играли влюбленных, им приходилось неоднократно целоваться на съемочной площадке.

Напомним, ранее мы писали о том, что известную российскую актрису Светлану Ходченкову заподозрили в беременности.

36-летняя звезда российского кино озадачила своих поклонников неожиданными переменами во внешности. Так, Ходченкову стали все чаще замечать в мешковатой одежде, которая тщательно скрывает ее фигуру.

Эти перемены совпали по времени с появлением слухов о романе актрисы с 40-летним комиком и бывшим КВНщиком Семеном Слепаковым. Как отмечалось, влюбленных заметили в Эрмитаже, они целовались и обнимались у всех на виду. Российские СМИ писали, что между Слепаковым и Ходченковой могли завязаться отношения на съемках сериала «Домашний арест».

Фанаты активно обсуждают возможность звездного романа и все чаще интересуются у Ходченковой, не беременна ли она. На днях актриса вновь подогрела эти слухи, опубликовав в своем Инстаграм фото в мешковатом пиджаке, которое подозрительно выпирает на округлившемся животе звезды.

Напомним, актриса, с которой целовался Зеленский, сняла лифчик.

Как сообщала Politeka, актриса, с которой целовался Зеленский, кардинально сменила внешность.

Также Politeka писала, что известный режиссер рассказал о Зеленском-«подкаблучнике».