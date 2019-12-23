Светлана Ходченкова решила повторить успех Анастасии Волочковой и похвасталась своей растяжкой

Знаменитая российская актриса удивила поклонников новым снимком. Как сообщает Politeka, на своей странице Инстаграм Ходченкова опубликовала фото, на котором она позирует в черном вечернем платье и массивных кирзовых сапогах. При этом звезда высоко задрала одну ногу, продемонстрировав впечатляющую растяжку.

Впрочем, странная поза напомнила многим поклонникам актрисы о другой одиозной российской звезде – балерине Анастасии Волочковой. Под фотографией появилось множество комментариев.

«Света! Я знаю, где ты этому научилась!», «Хоба», «Добро пожаловать в Кремлёвский полк», «Вторая Волочкова просто», «Вот это нога», «ух, хороша», «Есть женщины в русских селеньях», «Волочкова обзавидовалась», - пишут люди.

Стоит отметить, что Ходченкова неоднократно работала с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе с ним актриса исполняла главные роли в таких фильмах, как: три части «Любви в большом городе», «Служебный роман. Наше время», «Ржевский против Наполеона», «Наполеон и Жозефина». Учитывая, что в фильмах Зеленский и Ходченкова играли влюбленных, им приходилось неоднократно целоваться на съемочной площадке.

Напомним, ранее мы писали о том, что известную российскую актрису Светлану Ходченкову заподозрили в беременности.

36-летняя звезда российского кино озадачила своих поклонников неожиданными переменами во внешности. Так, Ходченкову стали все чаще замечать в мешковатой одежде, которая тщательно скрывает ее фигуру.

Эти перемены совпали по времени с появлением слухов о романе актрисы с 40-летним комиком и бывшим КВНщиком Семеном Слепаковым. Как отмечалось, влюбленных заметили в Эрмитаже, они целовались и обнимались у всех на виду. Российские СМИ писали, что между Слепаковым и Ходченковой могли завязаться отношения на съемках сериала «Домашний арест».

Фанаты активно обсуждают возможность звездного романа и все чаще интересуются у Ходченковой, не беременна ли она. На днях актриса вновь подогрела эти слухи, опубликовав в своем Инстаграм фото в мешковатом пиджаке, которое подозрительно выпирает на округлившемся животе звезды.

Напомним, актриса, с которой целовался Зеленский, сняла лифчик.

Как сообщала Politeka, актриса, с которой целовался Зеленский, кардинально сменила внешность.

Также Politeka писала, что известный режиссер рассказал о Зеленском-«подкаблучнике».