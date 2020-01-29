Пол Баррелл, который являлся дворецким принцессы Дианы, оценил последние новости о Меган Маркл и принце Гарри

По словам королевского эксперта, после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл у последней сложились холодные отношения с супругой принца Уильяма, Кейт Миддлтон.

Сначата герцогиня Кембриджская была удивлена новости о сложении с себя полномочий герцогами Сассекскими, однако позже она испытала чувства ревности и зависти. Это объясняется тем, что Меган «вырвалась на свободу», пишет Сosmo. По словам Баррелла, жизнь британки Кейт более стесненная, чем у американки Меган.

Кроме того, друг покойной принцессы высказался о лишении герцогов Сассекских титулов HRH (Их Королевские высочества). По его мнению, Гарри и Меган не нуждаются в них и не будут по ним скучать.

Маркл не понимала, во что ввязывается, выходя замуж за принца. Девушка "подписалась на любовь, а не на попадание в тюрьму".

Пол говорит, что очень хорошо знает королеву Елизавету II и оценил ее великодушие к внуку и его супруге.

Как отметил Баррелл, Гарри с детства был единственным, кто мог подшутить над своей бабушкой. Например, мог положить пластиковых мух в сахарницу, при этом Уильям был другим и спокойно пил чай с бабушкой.

К слову, Пол уверен, что жена Гарри понравилась бы Диане.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с серьезными проблемами в Канаде. Последняя страна стала для них не лучшим местом, а сам переезд - не очень благополучным.

"Дворец очень беспокоится [о Гарри и Меган], потому что за пределами семьи они уязвимы. Они строят планы на случай непредвиденных обстоятельств, если Сассекские вдруг одумаются и скажут: "Можем ли мы вернуться под ваше крыло?", - заявил источник, приближенный к королевской семье.

Ранее мы писали, что Меган Маркл решила нанять себе новую помощницу, которой стала 33-летняя британка Бет Херлихи. Бывшая актриса и модель, она играла в одном из эпизодов сериала «Холлиокс поздней ночью».

Девушка появляется в сцене в нижнем белье и выполняет стриптиз, пытаясь соблазнить главного героя.

Напомним, что отец Меган Маркл вывалил напоказ все грязное белье дочери и принца Гарри: "Жалею, что не умер".

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