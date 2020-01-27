В семье герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри появится «третья», которая будет «правой рукой»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на британские СМИ.

Так, Меган Маркл решила нанять себе новую помощницу, которой стала 33-летняя британка Бет Херлихи. Бывшая актриса и модель, она играла в одном из эпизодов сериала «Холлиокс поздней ночью».

Девушка появляется в сцене в нижнем белье и выполняет стриптиз, пытаясь соблазнить главного героя. Уточним, что позже ее убивает все тот же герой.

Коме того, у Херлихи также прошлое модели. В 2012 она принимала участие в съемке нарядов из латекса.

Как сообщалось ранее, жена британского принца Гарри, Меган Маркл, готовится к серьезному интервью. Слухи о том, что герцогиня Сассекская планирует раскрыть все тайны королевской семьи, появились давно. Как оказалось, Меган пойдет на интервью к известной американской телеведущей Элен Дедженерес.

Откровений Меган и Гарри ждет масса британцев, особенно после заявления о сложении с себя полномочий.

По словам одного из источников журналистов, интервью обязательно состоится, а Елизавете II это точно не понравится.

Тем более известно, что Дедженерес стала подругой Маркл после того, как обе познакомились в приюте для собак и она уговорила Маркл взять домой пса по кличке Богарт.

Напомним, что отец Меган Маркл вывалил напоказ все грязное белье дочери и принца Гарри: "Жалею, что не умер".

Также Politeka писала, что Меган Маркл изменилась до неузнаваемости: отец слил в сеть неизвестные ранее фото.

А еще Politeka сообщала, что Меган Маркл осталась без "правой руки": что произошло.