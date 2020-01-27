В семье герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри появится «третья», которая будет «правой рукой»
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на британские СМИ.
Так, Меган Маркл решила нанять себе новую помощницу, которой стала 33-летняя британка Бет Херлихи. Бывшая актриса и модель, она играла в одном из эпизодов сериала «Холлиокс поздней ночью».
Девушка появляется в сцене в нижнем белье и выполняет стриптиз, пытаясь соблазнить главного героя. Уточним, что позже ее убивает все тот же герой.
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Коме того, у Херлихи также прошлое модели. В 2012 она принимала участие в съемке нарядов из латекса.
Как сообщалось ранее, жена британского принца Гарри, Меган Маркл, готовится к серьезному интервью. Слухи о том, что герцогиня Сассекская планирует раскрыть все тайны королевской семьи, появились давно. Как оказалось, Меган пойдет на интервью к известной американской телеведущей Элен Дедженерес.
Откровений Меган и Гарри ждет масса британцев, особенно после заявления о сложении с себя полномочий.
По словам одного из источников журналистов, интервью обязательно состоится, а Елизавете II это точно не понравится.
Тем более известно, что Дедженерес стала подругой Маркл после того, как обе познакомились в приюте для собак и она уговорила Маркл взять домой пса по кличке Богарт.
Напомним, что отец Меган Маркл вывалил напоказ все грязное белье дочери и принца Гарри: "Жалею, что не умер".
Также Politeka писала, что Меган Маркл изменилась до неузнаваемости: отец слил в сеть неизвестные ранее фото.
А еще Politeka сообщала, что Меган Маркл осталась без "правой руки": что произошло.