Отец Меган Томас Марк поделился фотографиями своей дочери, когда она была еще совсем малышкой

Томас Маркл решил пообщаться с прессой. За несколько дней до этого британский телеканал выпустил документальный фильм о семье герцогини. Для этого журналистом пришлось найти оца Меган в Мексике, где он живет. Мужчина в очередной раз не очень лестно высказался о своей дочери, а также показал детские фотографии, которые до этого нигде не публиковались. При этом фанаты уже начали активно спрашивать, какой гонорар мужчина получил за такой эксклюзив. Об этом пишет РБК-Украина.

На некоторых снимках Меган совсем маленькая. На других - она уже позирует с матерью Дорией Рэгланд, которая поддерживаете герцогов. Она чуть ли не единственная из близкого окружения, кто не наживается на успехе дочери. У Томаса нашлись также записи, где юная Меган участвует в постановке "Непорочное сердце".

И все таки из уст отца Маркл прозвучали приятные слова в сторону дочери. Он отметил, что день рождения Меган был самым счастливым для него:

"Мне дали в руки совсем крохотную малышку, и я взглянул на ее лицо. Пальчики Меган обвили мои мизинцы, и тогда я влюбился в нее без памяти", - отметил мужчина.

Ранее мы сообщали, что в Канаде разгорелся скандал из-за переезда Меган и Гарри.

В Канаде, где собираются жить Меган Маркл и принц Гарри, создали онлайн-петицию против супругов.

Лорен Коллиннз – член парламента от штата Виктория на острове Ванкувер создала петицию в интернете против телохранителей выходцев из королевской семьи.

Интересно, что документ подписали уже 80 тысяч канадцев. Причина конфликта в том, что на охрану Меган Маркл, а их сейчас 6 человек из британских и канадских спецслужб, тратятся денежные налоги других жителей страны.

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