Отец Меган Маркл рассказал, что думает о поведении дочери и ее мужа принца Гарри

22 января британский телеканал Channel 5 выпустил 90-минутный документальный фильм "Thomas Markle: My Story". Собственно, все полтора часа отец Меган Маркл жаловался на дочь и рассказывал, как ей разочарован. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

75-летний отец герцогини Маркл сумел даже раскрыть подробности свадебного торжества дочери, на котором не присутствовал. Оказалось, что в действительности, именно Томас должен был повести дочь к алтарю, но из-за сделки с журналистами (за фото для которых, между прочим, отцу Меган неплохо бы заплатили), его не допустили на свадьбу. Меган Маркл в итоге пришлось шагать за руку со свекром под венец. Ее эта новость очень огорчила, а ее будущего мужа даже вывела из себя: он лично позвонил тестю и жестко отчитал его перед свадьбой.

Томаса Маркла расстроило не то, что его отчитал избранник дочери, а больше, то что его дочь вел к алтарю чужой мужчина. Он даже признался журналистам, что завидовал в тот момент отцу Гарри.

"Жалею, что не умер, — тогда бы они могли хотя бы притвориться, что им очень грустно. Хотя я уверен: Меган плакала, когда узнала, что меня не будет на свадьбе, и Гарри хотя бы выглядел расстроенным", — жестко сказал он журналистам на камеру.

«Моя дочь выглядела прекрасно. Я бы очень хотел быть в тот момент рядом с ней. Я благодарен принцу Чарльзу за то, что он сделал. Если честно, я даже немного всплакнул. По сей день не могу забыть это», — отметил папа герцогини Сассекской.

После чего он добавил, что его не существует для их семьи, хотя он хочет быть ближе. Томас считает, что они с Гарри должны начать общаться.

Более того, Томас Маркл вообще уверен, что теперь ему все должны, и говорит об этом открытым текстом.

«Королевская семья мне должна, Гарри должен, Меган должна. Я должен быть вознагражден за то, через что я прошел. Моя дочь говорила, что позаботится обо мне, когда я стану старым. Сейчас я уже постарел — пора присматривать за папой», – заявил жестко отец Маркл.

Судя по интервью, даже не стоит гадать, в кого пошла характером своенравная герцогиня Сассекская.

Напомним, что Меган Маркл собирается возобновить карьеру. Источник сайта рассказал, что герцогиня Сассекская обратилась к голливудскому актеру Тому Крузу, когда тот прибыл в Великобританию по работе, чтобы он помог ей вернуться в Голливуд.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

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