Несколько дней назад стало известно что от сотрудничества с женой британского принца Гарри, Меган Маркл, отказалась девятая помощница

Натали Кэмпбелл была руководительницей благотворительного фонда. До этого помощница Маркл работала на принца Уильяма и Кейт Миддлтон, как только Меган и Гарри предложили выгодные условия, Натали перешла к ним.

Благодаря Кэмпбелл герцогиня Сассекская выдала свою кулинарную книгу в Лондоне, пишет The Sun. Однако не проработав и года Натали решила уволиться.

Причиной этому послужила более перспективная работа. Планируется, что с марта этого года Натали займет должность гендиректора компании по производству воды Belu.

Напомним, на счету Меган Маркл также три уволенных няни, сейчас Меган и Гаррри ищут новую. Из иточников зарубежных СМИ стало известно, что Меган Маркл якобы обладает невыносимым характером и даже не давала им держать маленького Арчи на руках.

Также уволился пилот королевы, который сообщил, что во время беременности герцогиня Сассекская превратила его работу в курьера.

Также уволилась Саманта Коэн, которая проработала в королевстве 17 лет. Якобы помощница не смогла наладить работу с герцогами Сассекскими. По слухам, женщина не выдержала скандала с участием Гарри и Меган по использованию частных самолетов.

Напомним, отец Меган Маркл рассказал, что думает о поведении дочери и ее мужа принца Гарри.

Как оказалось, Томас должен был повести дочь к алтарю, но из-за сделки с журналистами его не допустили на свадьбу. Меган Маркл в итоге пришлось шагать за руку со свекром под венец.

Он даже признался журналистам, что завидовал в тот момент отцу Гарри.

После чего он добавил, что его не существует для их семьи, хотя он хочет быть ближе.

Ранее мы писали, что Меган Маркл хочет возобновить карьеру.

В частности, это является одной из причин, из-за чего супруги решили покинуть королевскую семью.

Источник сайта рассказал, что герцогиня Сассекская обратилась к голливудскому актеру Тому Крузу. Оба обсудили возвращение Меган Маркл к актерской карьере.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.