36-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая известность благодаря сериалу "Великолепный век", предстала в неожиданном образе

Как передает Politeka.net, актриса поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм. Фантастическая игра теней, дерзкий и одновременно властный взгляд Мерьем и ее невероятно соблазнительные пухлые губы сведут с ума, кого хочешь. Так, она предстала на фото в полупрозрачном наряде темно-зеленого оттенка с вышивкой в виде листочков и цветов. Мерьем прикрыла часть лица рукой, падающая тень от которой придала таинственности ее образу.

Многочисленные поклонники артистки пришли в неописуемый восторг. Люди хвалят своего кумира: и за актерскую игру, и за необычную красоту.

"Какая вы красивая 😍невероятно"

"Hurrem Sultan Я смотрю ваши сериалы уже в третий раз, не могу остановиться. Лучшая игра актеров. Лучший фильм когда-либо 👏🏻"

"Мерьем, ты лучшая актриса и самая красивая девушка😻"

"Эти губы 👄 🔥🔥🔥"

"Океанские глаза! 😍💙✨"

До этого мы рассказывали, как Мерьем Узерли покорила публику своим нарядом на фестивале кино в Доминиканской республике. Девушка получила награду как "Лучшая международная актриса" и счастливая позировала для папарацци. Также она делилась снимками у себя в Инстаграм. На похудевшей Мерьем светло-розовое блестящее платье смотрелось идеально.

Примечательно, что каждый раз, выходя на красную дорожку этого кинофестиваля, Узерли меняла один роскошный наряд на другой. В частности, она покорила публику еще одним незабываемым образом. Она предстала снова в розовых тонах, но на этот раз платье было несколько построже, чем предыдущее. Верх наряда из полупрозрачной ткани с вышивкой (особо внимательные фанаты смогут разглядеть соблазнительные изгибы ее бюста), а низ - длинная юбка розового цвета.

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