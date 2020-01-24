Актриса турецкого сериала "Великолепный век", Мерьем Узерли, побывала на фестивале кино в Доминиканской Республике

Звезда получила награду, а также похвасталась внешностью в различных нарядах, пишет Рoliteka.net.

В частности Мерьем появилась на красной дорожке в розовом платье. Наряд идеально сел на похудевшей артистке. Платье было с необычным вырезом в области груди. Наряд открывал плечо знаменитости, и прикрыл руку и плечо - с другой стороны.

Само платье было длинным, однако с большим разрезом по ноге звезды.

Мерьем сделала прическу волнами на коротких волосах. В целом, звезда выглядела очень стильно и привлекательно, просто: "Ого, какая!".

Стоит отметить, что завершили ее образ различные украшения.

В посте Узерли рассказала, что получила звание «Лучшая международная киноактриса». Она очень благодарна и счастлива.

За день публикация актрисы собрала более 86 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети поздравили Мерьем с получением звания, а также восхитились ее красотой и очарованием.

Напоминим, звезда "Великолепного века" сильно похудела, а также прибегал к пластическим операциям и косметическим вмешательствам. В частности, Мерьем накачивала себе губы, но позже решила их немного уменьшить, ведь она совсем перестала на себя походить.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли на фестивале в Доминиканской республике была в красивом платье, которое, идеально подчеркнуло ее стройность.

Видео с церемонии награждения артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.

Начинается ролик с того, что Мерьем поворачивается к камере лицом и будто заигрывает со зрителем.

Ранее сообщалось, что актриса поделилась фотографиями с площадки фестиваля. На ней одето белое кружевное платье до пола, которое тем не менее показывает плечи и роскошную грудь.

Она призналась, что счастлива построить мост между латиноамериканской индустрией развлечений и голливудской индустрией.

Напомним также, что в день награждения актриса была одета в яркое красное платье с фатиновыми вставками. Но и тут не обошлось без глубокого декольте.

Напомним, звезда "Великолепного века" поразила новой внешностью после пластики

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