Нур Феттахоглу, которая сыграла роль Махидевран Султан в нашумевшем сериале, кардинально сменила имидж

Актриса опубликовала в своем Instagram новые фото, на которых она предстала в обновленном образе. Нур решила сменить цвет волос - свои иссиня-черные от природы волосы она осветлила и они приобрели рыжеватый оттенок. Теперь она выглядит, как ее сериальная соперница в сериале "Великолепный век" Хюррем-султан. По сюжету, между двумя женщинами точилась борьба за сердце правителя Османской империи Сулеймана І.

Также, на своей странице актриса показала несколько студийных фото с таким цветом волос. Вероятно, волосы она перекрасила для какой-то новой роли.

Отметим, что Нур Феттахоглу – одна из самых красивых актрис в Турции. После своего триумфа в сериале "Великолепный век", ее популярность распространилась далеко за пределы ее родины и у нее появилось множество поклонников в других странах, в том числе, и в Украине.

Актриса сыграла в "Великолепном веке" роль первой жены турецкого правителя султана Сулеймана І, которая убила сына Махмета Хюррем Султан, и стала одним из самых запоминающихся персонажей в этой истории.

Напомним, что центральная актриса популярного турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли ранее показала снимок возле окна самолета. Актриса, которая сыграла роль Роксоланы в сериале «Великолепный век» опубликовала новое фото возле окошка самолета, где она сидит, подтянув к себе ногу, на пассажирском месте. Девушка одета в гольф с горлом бежевого цвета, черные обтягивающие штаны и черный пиджак.

В комментариях актрисе написали все же, что она очень красивая и привлекательная, похожа на Роксолану и Хюррем.

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