39-летняя российская певица Анна Семенович посветила своим главным достоинством и в то же время заговорила о "марафоне стройности"

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором она предстала в вызывающем образе. Семенович взбудоражила черным топом, в который с трудом уместились ее аппетитные "близняшки" 5-го размера. Также на ней пиджак в клетку бежевого оттенка и такого же цвета шляпка. Аня позировала сидя, сложив руки впереди так, что ее необъятный бюст выглядит еще больше. Девушка интригующе смотрит прямо в объектив.

По словам Ани, она решилась на "интервальное голодание" - методика похудения, при которой следует отказываться от приема пищи 16 часов в сутки. Остальное время можно кушать.

"Мои хорошие, как я рада, что так много людей вчера откликнулись на мой пост о похудении 😊 Почти все хотят стройнеть вместе и поддержали мое желание пройти <Марафон Стройности>👏 Вместе нам будет легче и веселее, давайте в комментариях делиться своими методами похудения и конечно мотивировать друг друга 💪🏼 Я буду практиковать интервальное голодание , один раз я уже пробовала этот метод и мне он очень понравился , я легко отказываюсь от завтрака, а вот ужинать я люблю 😍 Интервальное голодание заключается в том, что я голодаю 16 часов после ужина и в этот период пью только воду", - поделилась Семенович.

В комментариях активно обсуждают методику. Многие поклонники певицы высказали желание присоединиться к ней в борьбе с лишним весом.

"А я до этого и не знала что это называется именно так ! Чисто интуитивно пришла к этому ! Завтракала , обедала и все"

"Тоже перед НГ пробовала интервальное голодание,очень понравилось, особенно результат -10😊,на праздниках немного вес вернулся,ела мало но завтраки были😂да ещё шампусик сделал свое дело.Буду с вами теперь голодать, вместе веселее😃"

"Анна, ты не поверишь, сколько людей над твоим постом посмеялись!"

"Вы чудесно выглядите после отдыха!👍👍👍❤️"





"Доброе , шикарное утро...вот вы меня взбодрили.👍.даже на треньку пошла утром..😜..скинуть для начала хоть 5 кг...попробую ваш метод...спасибо за ваш опыт😘"