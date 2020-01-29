Невеста Холостяка Никиты Добрынина Дарья Квиткова показала фото с отдыха

На снимке Дария позирует в черном купальнике и футболке. При этом Квиткова стоит в профиль и подняла голову вверх, закрыв глаза. Девушка зарисовала часть снимка, где могла быть видна грудь через белую футболку, ведь она позировала без верхнего белья. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На фоне можно увидеть воду, а также скалы. Известно, что снимок был сделан на Бали, где отдыхала Даша с Никитой.

На другом снимке Квиткова уже позирует на краю бассейна в одном оранжевом купальнике. На фоне можно увидеть зеленую растительность и пальмы. Фото получилось очень зеленым и органичным.

На третьем снимке Квиткова села на берегу моря уже в красном купальнике и расставила ноги в разные стороны. Она закрыла глаза от удовольствия и немного подняла голову, а за нее спрятала руки.

Ранее мы сообщали, что "Холостяк" Добрынин взбудоражил горячим постельным фото с молодой невестой.

На фото Никита и Даша лежат на том, что можно назвать кроватью. Квиткова позировала в сарафане, а добрынин в шортах и футболке. Над ними можно заметить большую плазму с гирляндой. Парочка в это время целуется. Жених и невеста находились на Бали, судя по локации, в летнем домике из бамбука.

Сообщалось, что участник шоу Холостяк 9 со своей избранницей Дашей Квитковой отдыхают на Бали практически целый месяц, занимаются разными активными занятиями, мастер-классами и походами в джунгли. Кроме этого, путешествие парочка точно запомнит на всю жизнь.Ведь именно на райском острове в Индонезии украинский Холостяк наконец сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной из шоу.

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