Герой реалити-шоу «Холостяк» и известный украинский телеведущий Никита Добрынин поразил неожиданной сменой образа

Из шатена мужчина превратился в блондина, а фото трансформации в своем сториз в Инстаграме опубликовала невеста Никиты и победительница проекта «Холостяк-9» Даша Квиткова, передает Politeka.

Как известно, влюбленные отдыхают на Бали уже почти месяц. Там они посещают разные мастер-классы, путешествуют по острову, исследуют джунгли, что активно показывают в соцсетях. Там же Никита сделал девушке предложение, и этой радостной новостью она поспешила поделиться с подписчиками, которых у нее более 600 тысяч.

Новый цвет волос Добрынина – результат проигранного пари. Влюбленные поспорили по поводу цвета кожи белого медведя. Квиткова сказала, что он черный, а вот мужчина был уверен в том, что она ничем не отличается от его бурого собрата.

По условиям пари, если парень проиграет, он должен был перекраситься в белый цвет. Как настоящий мужчина, Никита выполнил условие.

«Он сдела это!» – написала девушка, показав новоиспеченного блондина.

Никита и Дарья познакомились в 2019 году во время съемок шоу «Холостяк». Тогда успешный телеведущий пришел на проект, чтобы найти настоящую любовь. Однако зрители не верили в то, что шоумен, который уже был в браке, будет иметь серьезные отношения с участницей. Но сам Никита Добрынин каждый раз убеждал: он готов второй раз пойти к алтарю.

Квиткова – мастер причесок и блогер. Самое интересное. Что в одном из первых выпусков Никита чуть не распрощался с девушкой. Однако друзья убедили его дать ей второй шанс.

Напомним, на шоу «Холостяк» произошел скандал

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