Знаменитая пара «Холостяка» Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой уже начала готовиться к свадьбе, ведь недавно главный холостяк страны сделал предложение руки и сердца своей любимой. 21-летняя девушка в сети поделилась первыми деталями свадьбы.

«Если честно, я еще немного в шоке и не могу поверить, что теперь я в статусе невесты. Спасибо каждому за теплые слова. Пусть наша семейная жизнь проходит с такой же легкостью, с которой ты поднимаешь мою широкую косточку», – отметила Квитко в сети под фото, где Добрынин держит ее на руках.

Также она рассказала, какое платье хочет. Так, Дарья призналась, что заглядывается на свадебные платья бренда Berta, в одном из которых недавно позировала Кайли Дженнер для рекламы. Также она смотрит на платья в социальной сети Pinterest и в ее телефоне уже есть около 50 сохраненных примеров.

«Тема свадьбы сейчас очень актуальна и мы, как никогда, пытаемся в ней разобраться. Очень важный вопрос: Какой бюджет вы бы выделили (или уже это сделали) на вашу свадьбу?», – также спросила Даша Квиткова у своих фолловеров в сети.

Сейчас влюбленная пара находится на отдыхе на Бали, где и состоялось такое ожидаемое для Даши признание 17 января.

«Мы очень не хотим пышную свадьбу. Мы хотим, чтобы это было только для родных и близких друзей. Без лишнего пафоса... По бюджету тоже все правильно. Мы мыслим рационально ... Безумно хотим свадьбу в Италии», – написала невеста Добрынина в соцсети.

Напомним, что Никита и Дарья познакомились в 2019 году во время съемок шоу «Холостяк». Тогда успешный телеведущий пришел на проект, чтобы найти настоящую любовь. Однако зрители не верили в то, что шоумен, который уже был в браке, будет иметь серьезные отношения с участницей. Но сам Никита Добрынин каждый раз убеждал: он готов второй раз пойти к алтарю.

Квиткова – мастер причесок и блогер. Самое интересное. Что в одном из первых выпусков Никита чуть не распрощался с девушкой. Однако друзья убедили его дать ей второй шанс.

Напомним, на шоу «Холостяк» произошел скандал

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