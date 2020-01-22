Звездный "Холостяк" Никита Добрынин показал совместное фото со своей невестой Дарьей Квитковой без одежды на фоне водопада
На снимке Никита и Дарья позируют совсем без одежды. Пара прикрылась листиками в нужных местах, чтобы не показать главные интимные места. Но зато можно оценить подкачанное тело звездного "Холостяка". На фоне можно увидеть водоем, а за ним водопад. Фото получилось очень интимным и завораживающим. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:
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"Никита, не словом, а делом!", "Адам и Ева", "Нереально просто. Крутейшее фото", "Очень необычно", "Так вот как выглядели Адам и Ева", "Боже, как красиво".
Ранее мы сообщали, что знаменитая пара «Холостяка» Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой уже начала готовиться к свадьбе, ведь недавно главный холостяк страны сделал предложение руки и сердца своей любимой. 21-летняя девушка в сети поделилась первыми деталями свадьбы.
«Если честно, я еще немного в шоке и не могу поверить, что теперь я в статусе невесты. Спасибо каждому за теплые слова. Пусть наша семейная жизнь проходит с такой же легкостью, с которой ты поднимаешь мою широкую косточку», – отметила Квитко в сети под фото, где Добрынин держит ее на руках.
Сообщалось, что самый горячий холостяк Украины взбудоражил откровенным фото.
Телеведущий Никита Добрынин - герой последнего украинского "Холостяка" - решил покрасоваться практически "в чем мать родила".
Известный украинский телеведущий решил показать летний снимок в начале зимы.
«Хочется, чтоб это лето длилось вечно.
Хотя... Соскучился по вам, друзья. А впереди ещё выбор подарков, мероприятия, мои новогодние гастроли.
Жду уже Новый год 🎄, как и вы», - пишет Никита под опубликованным фото.
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