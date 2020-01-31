Турецкая актриса Мерьем Узерли приняла участие в фотосессии во Франции
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на инстаграм актрисы (instagram.com/meryemuzerlimeryem/)
В ходе фотосессии звезда сериала "Великолепный век" позировала в сексуальных образах. На фото, которым актриса и модель поделилась с подписчиками, она сидит в центре площади, которая ведет к одному из самых крупных и известных музеев мира - Лувру
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Мерьем в достаточно странной позе с раскинутыми широко ногами сидит на зеленом стуле, напоминающем шизлонг. На актрисе красуется красивое платье с цветочным орнаментом и длинным шлейфом.
Ноги Мерьем украшают малиновые сапоги на высоком каблуке, а колени оголены.
Фото уже в первые часы после публикации начало быстро набирать лайки и восторженные комментарии фанатов.
"Настоящая королева", "Такая красотка", "Ты мой идол", "Европа скучает по тебе, честно, но я скучаю по тебе больше 😊" "Так красиво!! Я люблю твою прическу, платье и все! Париж Франция такое удивительное место! Место, в котором вы находитесь, также потрясающе и захватывающе выглядит! Много настоящей любви к тебе, моя красивая, удивительная, стильная парижская барби!".
Напомним, что 36-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли получила широкую известность благодаря историческому сериалу "Великолепный век", где она сыграла, наложницу, а затем жену турецкого султана Османа Великолепного Росколану.
Ранее актриса поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм.
Фантастическая игра теней, дерзкий и одновременно властный взгляд Мерьем и ее невероятно соблазнительные пухлые губы сведут с ума, кого хочешь. Так, она предстала на фото в полупрозрачном наряде темно-зеленого оттенка с вышивкой в виде листочков и цветов. Мерьем прикрыла часть лица рукой, падающая тень от которой придала таинственности ее образу.
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