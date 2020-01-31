Экс-солистка ВИА Гра Альбина Джанабаева предстала в неожиданном наряде
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Джанабаевой.
Возлюбленная Валерия Меладзе, как известно, не стыдится демонстрировать свое тело и часто публикует весьма откровенные снимки. Но на этот раз в своем миниблоге она предстала в абсолютно другом виде.
Альбина Джанабаева позирует на фото в зимней куртке.
«Я активный человек и обожаю прогулки на свежем воздухе! Главное, удобно и тепло одеться😉 Час прогулки - вот и настроение вам, и тренировка!», - написала 40-летняя певица.
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Отметим, пользователи сети все равно восхищаются внешним видом артистки.
«Какие офигеннейшие фотки!!!!!😍😍😍», «Такая красивая», «Не налюбоваться», «Такая уютная», - комментируют фотографии в сети.
Отметим, Джанабаева отличается любовью к активному образу дизни. Ранее советовала начинать заниматься спортом с бега.
«Мой совет всем, кто никак не может приучить себя к спорту - начать бегать. Заводите свой моторчик постепенно, по чуть-чуть. Организм быстро втянется, ему понравится! А результат не заставит себя долго ждать!», - писала певица.
Напомним, помолодевшая Джанабаева расставила ноги в полупрозрачном наряде: «Меладзе все завидуют».
Как сообщала Politeka, Джанабаева сменила имидж и сверкнула грудью в прозрачном наряде: самое пикантное фото.
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