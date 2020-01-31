Экс-солистка ВИА Гра Альбина Джанабаева предстала в неожиданном наряде

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Джанабаевой.

Возлюбленная Валерия Меладзе, как известно, не стыдится демонстрировать свое тело и часто публикует весьма откровенные снимки. Но на этот раз в своем миниблоге она предстала в абсолютно другом виде.

Альбина Джанабаева позирует на фото в зимней куртке.

«Я активный человек и обожаю прогулки на свежем воздухе! Главное, удобно и тепло одеться😉 Час прогулки - вот и настроение вам, и тренировка!», - написала 40-летняя певица.

Отметим, пользователи сети все равно восхищаются внешним видом артистки.

«Какие офигеннейшие фотки!!!!!😍😍😍», «Такая красивая», «Не налюбоваться», «Такая уютная», - комментируют фотографии в сети.

Отметим, Джанабаева отличается любовью к активному образу дизни. Ранее советовала начинать заниматься спортом с бега.

«Мой совет всем, кто никак не может приучить себя к спорту - начать бегать. Заводите свой моторчик постепенно, по чуть-чуть. Организм быстро втянется, ему понравится! А результат не заставит себя долго ждать!», - писала певица.

Напомним, помолодевшая Джанабаева расставила ноги в полупрозрачном наряде: «Меладзе все завидуют».

Как сообщала Politeka, Джанабаева сменила имидж и сверкнула грудью в прозрачном наряде: самое пикантное фото.

Также Politeka писала, что ненакрашенная Джанабаева заговорила об убийстве, Меладзе не сдержался: "Ну, какая же...".