Экс-солистка ВИА Гра Альбина Джанабаева для новой "глубокой", вероятно, по своей задумке и откровенной в реализации фотосессии - приняла эффектную позу и примерила не менее эффектный наряд

Возлюбленная Валерия Меладзе на новом опубликованном ею фото позировала, немного расставив ноги и подогнув колени. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Джанабаевой.

Так на новом опубликованном снимке "рыженькая" экс-ВИА Гра предстала перед камерами в светлом наряде в темную полосу, а также, скорее всего, шифоновой блузке, которая просвечивает. Кроме того, на артистке были темные босоножки. На лице Альбины был неброский стильный мэйк, а укладку для образа она выбрала классическую, да и подпись к снимку тоже решила украсить классикой - в этот раз - литературы:

«Вот опять окно, Где опять не спят. Может — пьют вино, Может — так сидят. Или просто — рук Не разнимут двое. В каждом доме, друг, Есть окно такое»,- подписала она фото, указав авторство Цветаевой.

Черно-белый снимок у окна очень впечатлил поклонников звезды, они написали, что Альбина сама "красота и грация", а также о том, что она очень стильная девушка и покорила сердца фанов своей сдержанностью в поведении и красотой. Кроме того, отмечают подписчики звезды, ее возлюбленному Валерию с такой красоткой-возлюбленной рядом, наверняка, все завидуют.

Ранее экс-ВИА Гра красовалась в блестящем платье в пол, а ее напарница в подобного вида комбинезоне. Наряд Альбины был отличен глубоким V-образным декольте.

Волосы артистка подобрала в высокий хвост, пела со всей страстью, а также написала под видео о том, что никогда не поздно начать любить себя и учиться этому - никогда, также, поздно.

Поклонникам артистки очень ролик понравился, на видео артистки пели в окружении шоу-балета и выступление напоминает те, которые обычно показывают на "голубых огоньках" или подобного формата новогодних тематических концертах.

Фолловеры пишут, что Альбина прекрасно выглядит и еще даст фору многим молодым, правда, не все так считают: нашлись среди фанов в сети и такие, которые ясно высказали певице, что та заметно постарела.

Напомним, знойная блондинка из ВИА Гры еле удержала свои "персики" в жарком топе

А еще Politeka писала, что роскошная экс-ВИА Гра засветила аппетитные формы в прозрачном наряде

Также Politeka сообщала, что фигуристая экс-ВИА Гра показала самое сокровенное в пикантном купальнике